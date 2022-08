Regionalfussball Gerechte Punkteteilung: Der FC Uzwil spielt auf der heimischen Rüti gegen die U21 des FC Winterthur unentschieden Im zweiten Saisonspiel teilt Erstligist Uzwil zum zweiten Mal die Punkte. Die Partie vom Mittwochabend gegen Winterthur II hätte in den Schlussminuten auf beide Seiten kippen können. Auch deshalb ist das 0:0 mehr als gerecht.

Uzwils Michel Lanker (rechts) behauptet sich gegen den ehemaligen YB- und Wil-Stürmer Samuel Ballet. Bild: Lukas Tannò

Am vergangenen Samstag startete Uzwil mit dem Auswärtsspiel gegen die AC Taverne in die 1.-Liga-Saison und spielte 1:1 Nach dem Unentschieden sagte Trainer Markus Wanner, dass er mit der Leistung und dem Ergebnis zufrieden ist. Fast genau dasselbe sagte er auch nach dem zweiten Meisterschaftsspiel gegen den FC Winterthur II am Mittwochabend:

«Wir haben eine gute Partie gezeigt und waren gut im Spiel. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und die wenigen Chancen, die es auf beiden Seiten gab, wurden nicht genutzt.»

Wanner fasste die Partie damit sehr gut zusammen, denn über weite Strecken war das Spiel ausgeglichen und kein Team hatte nennenswerte Vorteile. Einzig kurz nach dem Seitenwechsel war Uzwil bissiger und kam durch Ensar Hajrovic zu einigen guten Abschlüssen. Für das erste Uzwiler Tor aus dem Spiel heraus in dieser Saison muss aber weiter gewartet werden. Zu schludrig und hastig wurde in der Offensive agiert. «Im Sturm hat heute nicht immer alles gepasst. Ich denke, manchmal muss schneller der Abschluss suchen, als immer noch einen weiteren Pass zu spielen. Aber das werden wir noch lernen», meinte Wanner nach der Partie.

Spiel hätte auf beide Seiten kippen können

Im Gegensatz zum ersten Saisonspiel war Uzwil gegen Winterthur II aber nicht klar federführend. Denn nicht nur Uzwil hatte genügend Chancen das Spiel für sich zu entscheiden. Auch die zweite Mannschaft des FC Winterthur vergab einige hochkarätige Möglichkeiten.

Der ehemalige Wiler Akteur Samuel Ballet, welcher nun Teil des Super-League-Teams der Winterthurer ist, liess gleich mehrere Chancen liegen. «Das Spiel könnte am Ende auf beide Seiten kippen», sagte Wanner und ergänzte:

«Die Punkteteilung ist sicher das gerechte Ergebnis. Man muss auch sehen, wer heute bei Winterthur auf dem Platz gestanden ist. Da sind viele Spieler dabei, die sonst in der ersten Mannschaft sind.»

Bei den Eulachstädtern standen mit Samuel Ballet, Pascal Hammer, Carmine Chiappetta, Florian Kamber und Hekuran Kryeziu einige Akteure der ersten Mannschaft im Einsatz. Die Startaufstellung des FC Winterthur II kann insgesamt auf 278 Super-League-Spiele zurückschauen. Diejenige der Uzwiler dagegen auf null. «Auch deshalb bin ich mit der Leistung meines Teams mehr als zufrieden und freue mich auf den kommenden Samstag», so Wanner.

Uzwil erwartet direkt die nächste U-Mannschaft

Am Samstag um 16 Uhr trifft der FC Uzwil zu Hause auf die U21 des Grasshopper Club Zürich. Ein schwierig einzuschätzender Gegner, denn die Zürcher haben zum Saisonauftakt zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Im ersten Spiel verlor man gegen Aufsteiger Weesen, nachdem man zur Pause mit 3:0 geführt hatte und in der zweiten Runde schlug man den FC Kreuzlingen, ebenfalls Aufsteiger, nach einem 0:2-Rückstand.

«Es wird ein interessantes Spiel, aber ich bin zuversichtlich. Wenn wir die Leistung von heute am Samstag auf den Platz bringen können, dann ist der erste Saisonsieg sicher möglich», sagte Wanner mit Blick auf das kommende Wochenende.