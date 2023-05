Regionalfussball Ganz bittere Pille: Der FC Uzwil verliert trotz aufopferungsvoller Leistung und Chancenplus gegen Linth und kommt nicht vom Abstiegsplatz weg Vor dem 1.-Liga-Spiel gegen Linth verschoss der FC Uzwil seine letzte Patrone und wechselte den Trainer. Doch der gewünschte Effekt blieb aus. Im ersten Spiel ohne Markus Wanner an der Seitenlinie verliert der FC Uzwil ein verrücktes Spiel gegen Linth mit 3:4. Und das obwohl er spielbestimmend war und sogar ein 0:3-Rückstand aufholte.

Auch Ajet Sejdijas (in Blau) Tor zum zwischenzeitlichen 3:3 konnte die Niederlage gegen Linth 04 nicht verhindern. Lukas Tannò

Im Vorfeld der Partie gegen Linth 04 am Mittwochabend zog der FC Uzwil alle Register und wechselte für die letzten drei Saisonspiele den Trainer. Ex-FCSG-Profi Markus Wanner musste nach zwölf sieglosen Partien den Platz räumen. Sportchef Armando Müller übernimmt interimistisch und soll als Feuerwehrmann den FC Uzwil in der 1. Liga halten.

Obwohl man merkte, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, blieb der gewünschte Trainereffekt aus. Auch Müller konnte die so wichtigen drei Punkte nicht herbeizaubern. In einer aufopferungsvoller Partie, in der der FC Uzwil das bessere Team war, verlor er gegen Linth mit 3:4. Und das auf dramatische Art und Weise.

Das Team glaubt an den Ligaerhalt

«Die Mannschaft lebt», sagte Uzwil-Sportchef Armando Müller nach dem Spiel gegen Linth 04. «Die zweite Hälfte und unsere Reaktion nach dem 0:3-Rückstand hat gezeigt, dass in dieser Mannschaft jeder dran glaubt, dass wir den Ligaerhalt schaffen können», führte Müller fort. Der FC Uzwil zeigte gegen die Innerschweizer eines seiner besten Spiele dieser Saison, kämpfte um jeden Ball und war stets bemüht das Spiel zu machen und Chancen zu kreieren.

Aber von Anfang an: Wer zu spät auf die Henauer Rüti kam, verpasste bereits das erste Tor. In der dritten Minute brachte Patrick Pereira Da Costa die Gäste in Führung. Ein absoluter Kaltstart für die Uzwiler, die sich aber nicht unterkriegen liessen und das Spieldiktat in die Hand nahmen. Die vielen Chancen konnte Uzwil aber nicht ummünzen, ganz im Gegenteil. Kurz vor der Pause köpfte Robin Wirth den Ball nach einem Eckball ins eigene Gehäuse. Zur Pause stand es trotz Uzwiler Überlegenheit 0:2.

Und es kam noch bitterer für Uzwil. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff war es erneut Pereira Da Costa, der einen Konter zum 3:0 verwerten konnte. Der Glaube an die Wende schwand - zumindest bei einigen Zuschauern. Denn auf dem Platz gab Uzwil weiter Vollgas. In der 68. Minute war es dann Kristian Nushi, der die Uzwiler erlöste. Nach einem Flipperball im gegnerischen Strafraum traf er zum 1:3. Nur fünf Minuten später stocherte Getuart Asani das Leder zum 2:3-Anschlusstreffer über die Linie.

Uzwil verliert trotz furioser Aufholjagd

Die Henauer Rüti erwachte und peitschte ihr Team nach vorne. Drei Minuten später stand Ajet Sejdija plötzlich alleine vor dem Tor. Er liess sich nicht zweimal bitten und glich aus. Unglaublich. Der FC Uzwil kämpfte sich in extremis nach einem 0:3 nochmals zurück - und das nachdem die Woche mit dem Trainerwechsel alles andere als einfach gestartet ist. Die märchenhafte Geschichte, wollte dann aber kein Happy End nehmen.

Rund 15 Minuten vor Schluss brachten die Uzwiler den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Nach einem Querpass stand Edis Smajovic goldrichtig und traf zum 4:3 für Linth 04. Dem Tor war aber ein Foul vorausgegangen. Der Schiedsrichter liess jedoch weiterlaufen und die Uzwiler Hoffnung platzen. «Es ist einfach schade, dass er das nicht sieht. In meinen Augen hätten wir auch zwei Elfmeter bekommen sollen. Leider kann man es nicht ändern», meinte Müller zur Schiedsrichterleistung.

Mit dieser Niederlage ist Uzwil nun bereits seit 13 Partien ohne Sieg und steckt weiterhin auf einem Abstiegsplatz fest. Müller sagt: «Die Chancen werden immer kleiner, aber wir glauben weiterhin daran. Genau mit diesem Kampfgeist und diesem Willen müssen wir die letzten zwei Spiele gegen Kosova und Eschen/Mauren bestreiten.»