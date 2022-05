Regionalfussball «Für uns ist jetzt jede Partie ein Finalspiel»: Der einst beste Thurgauer Fussballklub steht vor dem Fall in die 3. Liga In diesem Jahr hat der 2.-Liga-Verein FC Sirnach bisher alles verloren - zuletzt gar mit 2:9. Für das abgeschlagene Schlusslicht wird das samstägliche Heimspiel gegen Aufsteiger Henau zur Partie der letzten Chance.

Sirnach-Verteidiger Dalibor Velickovic (links) im Kopfballduell mit Benjamin Uzdemir vom FC Uzwil II. Bild: Mario Gaccioli

11 Punkte aus 17 Spielen und ein Torverhältnis von 20:51. Zuletzt gab es eine 2:9-Kanterniederlage gegen die zweite Mannschaft von Rapperswil-Jona. Das sind die vernichtenden Zahlen des FC Sirnach fünf Runden vor Schluss der 2. Liga regional. Dass der einst beste Fussballklub des Kantons Thurgau auf dem letzten Tabellenplatz steht, ist keine Überraschung. Auch nicht für Guiseppe Pelaia, Co-Präsident des FC Sirnach und Sportchef der ersten Mannschaft. «Wir sind im Elend», sagt er zur Situation seines Teams.

Aufgegeben hat man bei den Hinterthurgauern trotz sieben Punkten Rückstand auf den rettenden zehnten Platz aber noch nicht. «Wir haben rechnerisch noch die Möglichkeit, den Ligaerhalt zu schaffen. Seit der neue Trainer Damian Gimenez da ist, hat unsere Mannschaft einige Fortschritte machen können. Wir hoffen, dass diese nun langsam Früchte tragen», sagt Pelaia.

Trainerwechsel brachte nochmals Schwung in die Mannschaft

Gimenez übernahm das Traineramt von Patrick Germani, welcher Mitte April seinen Rücktritt bekanntgab. «Gimenez kam nach seinem ersten Training zu mir und sagte, dass sich die Mannschaft vor allem konditionell in einem katastrophalen Zustand befinde», so Pelaia.

Das macht den drohenden Abstieg noch schwieriger abwendbar. Gimenez, der selbst bereits in Sirnach als Spieler tätig war, hat deshalb einiges verändert und ist auch bei den Spielern sehr beliebt. Doch auch wenn Sirnach nun den richtigen Mann gefunden hat, muss sofort eine Reaktion gezeigt werden. Das weiss auch Pelaia:

«Ab jetzt ist eigentlich jede Partie ein Finalspiel für uns. Angefangen mit dem Derby gegen Henau.»

Dieses findet am Samstag um 17 Uhr auf der Sportanlage Rüti in Henau statt. Der letzte Sirnacher Sieg, welcher bereits elf Runden her ist, konnte gegen den Aufsteiger gefeiert werden. Vielleicht also ein gutes Omen, dass die wichtige positive Schlussphase genau mit dieser Partie beginnt.

Nach der Partie gegen Henau muss Sirnach in den kommenden Wochen unter anderem auch noch gegen Schmerikon, Linth II und Wattwil Bunt spielen. Alles Teams, die sich selbst im Abstiegskampf befinden. Ein Sirnacher Ligaerhalt ist also nicht unmöglich.

Henau ebenfalls im Abstiegskampf

Auch der kommende Gegner der Thurgauer befindet sich in keiner komfortablen Situation. Zwar steht Henau in der Tabelle auf dem sicheren achten Rang, aber auf einen Abstiegsplatz sind es nur gerade mal zwei Punkte Vorsprung. «Auch für uns ist das Spiel gegen Sirnach ein ganz wichtiges. Wir müssen zeigen, dass wir in dieser Liga bleiben wollen», sagt Henau-Trainer Arlind Sopa.

In den letzten Spielen hat das sein Team gemacht. Seit drei Spielen in Folge ist man ungeschlagen und kann in den nächsten zwei Wochen gegen Sirnach und Wattwil Bunt einen grossen Schritt in Richtung Ligaerhalt machen. Sopa sagt dazu:

«Es ist in den letzten Wochen ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Man glaubt an den Ligaerhalt und will diesen vor dem letzten Spieltag geschafft haben.»