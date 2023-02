Regionalfussball «Fühlt sich wie ein Sieg an»: Der FC Uzwil holt sich beim Rückrundenstart gegen Taverne einen Punkt in extremis Als in der 91. Minute Neuzugang Giulio Franscini zum 2:2-Ausgleich traf, brachen auf der Henauer Rüti alle Dämme. Der FC Uzwil holte im 1.-Liga-Spiel gegen die AC Taverne spät einen 0:2-Rückstand auf. Der Punktgewinn wurde nach dem Spiel wie ein Sieg gefeiert.

Ajet Sejdija (links) erzielte in der 75. Minute den Uzwiler Anschlusstreffer. Es war sein zweiter Treffer im Trikot des FC Uzwil. Bild: Michel Canonica

Nach dem Spiel standen Staff und Spieler des FC Uzwil im Kreis und feierten Giulio Franscini. Der ehemalige Wil U20-Akteur, der erst seit diesem Winter für Uzwil spielt, hat seinem Team gerade einen Punkt beschert. Und das mit einem wunderschönen Treffer. In der 91. Minute trieb der Rechtsverteidiger den Ball an der Aussenlinie nach vorne. Er zog in die Mitte und stand nach einem Doppelpass alleine vor dem gegnerischen Tor. Franscini hämmerte den Ball humorlos ins rechte obere Eck. Auf der Henauer Rüti brachen alle Dämme.

Ein Tessiner trifft gegen die Tessiner

Ausgerechnet ein Tessiner in Diensten des FC Uzwil wird zum Matchwinner gegen die AC Taverne, einem Quartierverein aus Lugano. Für Franscini, der in Lugano aufgewachsen ist ein besonderer Moment. Uzwil-Trainer Markus Wanner sagte zum Ausgleichstreffer: «Ein wirklich schönes Tor. Er ist volles Risiko gegangen und wurde dafür belohnt.»

Dass der FC Uzwil aber überhaupt noch einen Punkt holen konnte, war lange Zeit nicht abzusehen. Bis in die 75. Minute lag Uzwil 0:2 zurück. Beide Gegentore erzielte Taverne in der ersten Hälfte per Standard. In der 20. Minute köpfte Nathan Muadianvita die Gäste nach einem Eckball in Führung und 20 Minuten später erhöhte Franceso Fontana nach einem Freistoss von der linken Seite auf 2:0.

«Jedes Mal wenn Taverne eine Standardsituation hatte, wurde es in unserem Strafraum brandgefährlich. Das darf natürlich nicht passieren», sagte Wanner zu den zwei Gegentoren. Dabei war Uzwil in Hälfte eins die bessere Mannschaft und machte mehr fürs Spiel, aber Taverne schoss die Tore. Nach vorne ging bei der Heimmannschaft nur sehr wenig. Zu ungenau und hastig agierte die Uzwiler Offensive.

Mit dem Formationswechsel kam das Tempo

Auch in der Pause fand Wanner nicht die richtigen Worte. Denn obwohl er doppelt wechselte, blieb die Partie statisch. Bis auf einen gefährlichen Kopfball der Gäste, den Uzwil-Stürmer Getuart Asani auf der Torlinie klären konnte, gab es keine nennenswerten Chancen. Es brauchte eine Einzelleistung oder einen Geniestreich. Und einen solchen zeigte Ensar Hajrovic in der 75. Minute. Mit einem Steilpass servierte er perfekt den heranstürmenden Ajet Sejdija. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und schlenzte die Kugel in die Maschen.

Danach war Uzwil wieder wach. «Wir haben auf Dreierkette umgestellt und hatten so mehr Zug nach vorne», meinte Wanner. Uzwil belohnte sich in der Nachspielzeit dann endlich. Der Trainer sagte nach der Partie: «Dieser Punktgewinn fühlt sich wie ein Sieg an.»