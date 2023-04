Regionalfussball «Fühlt sich an wie eine Niederlage»: Erstligist FC Uzwil muss gegen Höngg in der letzten Minute den Ausgleichstreffer hinnehmen Dem FC Uzwil gelingt der Befreiungsschlag nicht. Auswärts gegen den SV Höngg kommen die Uzwiler nicht über ein 2:2 hinaus und sind nun bereits seit sieben Spielen ohne Sieg. Damit bleibt Uzwil im Tabellenkeller stecken und kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck.

Fabio Moser (am Ball) erzielte Mitte der ersten Halbzeit den 1:1-Ausgleichstreffer. Bild: Lukas Tannò

Die Luft wird langsam dünn beim FC Uzwil. Seit sieben Partien warten die Uzwiler nun bereits auf einen Sieg. Auch am Samstagnachmittag auswärts gegen Höngg reicht es dem Team von Trainer Markus Wanner nicht für einen Vollerfolg. Dabei sah es lange nach einem Uzwiler Sieg aus. Erst in der 93. Minute kassierte der FC Uzwil den 2:2-Ausgleich.

Der Trainer redet Tacheles

Dementsprechend wütend war der Trainer nach dem Spiel: «Das ist unglaublich. Wir haben das Spiel komplett im Griff, kriegen aber mit den gefühlt einzigen zwei Torschüssen von Höngg zwei Treffer eingeschenkt. Das ist einfach nicht okay.»

Das grosse Problem der Uzwiler ist, dass man sich für eigentlich gute Leistungen nicht belohnen kann. So hat man in den letzten Partien immer wieder gegen direkte Konkurrenten wie Aufsteiger Weesen oder die U21 des Grasshopper Club Zürich keinen Sieg feiern können, obwohl man nicht die schlechtere Mannschaft war.

Für Wanner muss damit langsam Schluss sein: «So darf es nicht weitergehen. Irgendwann wird es schwierig alles positiv zu sehen und schön zu reden. Ich muss jetzt mit der Mannschaft mal Tacheles reden, auch wenn sie das nicht gern hat.»

Starke Uzwiler belohnen sich nicht

Das Spiel begann aus Uzwiler Sicht alles andere optimal. Bereits in der zweiten Minute musste Torhüter Timon Waldvogel hinter sich greifen. Nach einem Eckball war es David Rutz, der flach ins rechte untere Eck traf. Uzwil liess sich aber nicht beirren und war fortan das bessere Team. Nach dem 1:0 liessen die Uzwiler defensiv nichts mehr zu und kamen offensiv immer wieder über die linke Seite gefährlich vors Tor.

Genau über diese Seite lancierte Elio Stocker in der 25. Minute einen Angriff. An der Grundlinie spielte er den Ball flach in die Mitte, wo Fabio Moser am zweiten Pfosten nur noch den Fuss hinhalten musste. Und auch danach war Uzwil spielbestimmend. Im Platzregen drehte die Wanner-Elf die Partie sogar noch in der ersten Hälfte. In der 42. Minute konnte Ajet Sejdija auf 2:1 für die Gäste erhöhen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der SV Höngg keinen Zugriff auf das Spiel. Uzwil kam immer wieder in gute Abschlusspositionen, scheiterte aber am eigenen Unvermögen oder am starken Zürcher Schlussmann. Diese schwache Chancenauswertung rächte sich am Ende des Spiels. In der 93. Minute kam Höngg auf der rechten Seite nochmals zu einer Flanke. Hinter der Abwehr ging Daniel Djukaric vergessen. Dieser glich die Partie in extremis wieder aus.

Unter der Woche kommt es zum Derby

«Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Es ist auch nicht das erste Spiel, das wir so unglücklich verlieren. Wir machen halt einfach ein, zwei Fehler zu viel, die dann zu Toren führen. Da muss man sich dann auch irgendwann die Frage stellen, ob die Qualität gut genug ist», sagte Wanner nach der Partie.

Für den FC Uzwil war es das siebte Spiel in Folge ohne einen Sieg. Und nun wartet am Donnerstag um 20 Uhr das Lokalderby gegen Gossau. Es gibt sicher einfacher Spiele, um eine Negativserie zu beenden.