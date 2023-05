Regionalfussball Frauen des FC Wil schaffen den Exploit: Gegen den klaren Favoriten und Leader Zürich U21 gewinnen die Wilerinnen absolut verdient Am Sonntagnachmittag kam es zum Spitzenspiel in der Nationalliga B. Der FC Wil Frauen empfing den Tabellenführer Zürich U21. Und obwohl die Wilerinnen als klarer Underdog in die Partie gingen, überraschten sie mit mutigem Spiel nach vorne. Am Ende schafften sie den Exploit und schlugen Zürich U21 mit 3:0.

Mit grossem Kampf konnten die Wilerinnen den Leader FC Zürich U21 bezwingen. Bild: Reto Martin

Die Frauen des FC Wil zeigen momentan eine gute erste Saison in der Nationalliga B. Am Sonntag kam es nun zum Spitzenspiel gegen den souveränen Leader FC Zürich U21. Mit 45 Punkten schlossen die Zürcherinnen die reguläre Saison auf dem ersten Rang ab. Nur weil die erste Mannschaft schon in der NLA spielt, konnten sie nicht in die Aufstiegsspiele.

Wil lässt defensiv nur wenig zu

Zürich war also der klare Favorit. Auch weil Wil bisher zweimal gegen Zürich verloren hat. Im letzten Duell gab es sogar ein 1:9 vor heimischer Kulisse. In diesem Heimspiel war aber schnell klar, dass die Wilerinnen sich nicht noch einmal abschiessen lassen. Der FC Wil kämpfte, spielte mutig nach vorne und belohnte sich dafür. In der zwölften Minute konnte Carla Martin nach einem Eckball auf 1:0 stellen. Kurz vor der Pause erhöhte Fabienne Hug nach schöner Vorarbeit von Sahra Böhi auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel war es Aussenverteidigerin Gaja Di Gaetano, die auf 3:0 stellte. Der FC Zürich U21 blieb fast das gesamte Spiel offensiv ohne Aktion und konnte kaum ein Torschuss verbuchen. Mit diesem Sieg holt sich Wil den zweiten Platz zurück. Am Freitagabend um 20 Uhr geht es für Wil weiter mit dem Auswärtsspiel gegen Schlieren.