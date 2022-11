Regionalfussball FC Wil Frauen mit Kantersieg: Gegen Biel-Bienne gewinnt Wil mit 5:0 und schiesst sich für den Cupfight gegen Servette warm Nach dem 4:0 gegen NLB-Schlusslicht Lugano am vergangenen Wochenende feiert der FC Wil Frauen den nächsten Kantersieg. Gegen den FC Biel-Bienne gewinnen die Wilerinnen mit 5:0. Es war das letzte Pflichtspiel vor dem Cupknaller gegen Super-League-Leader Servette Genf am 19. November.

Eliane Graf (Mitte) konnte sich als Torschützin zum 2:0 für den FC Wil Frauen eintragen lassen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Der FC Wil Frauen ist momentan in blendender Verfassung. Am Samstagabend gewann das Team von Trainer Florian Holenstein auswärts gegen Biel-Bienne mit 5:0. Damit ist man wettbewerbsübergreifend seit vier Partien ungeschlagen. Die letzten drei Spiele konnte Wil sogar alle gewinnen - mit einem Torverhältnis von 15:0.

Das Torfestival begann schon kurz nach Anpfiff. In der zehnten Minute traf Barbara Bösch zum 1:0 für die Äbtestädterinnen. Und nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Eliane Graf auf 2:0. Biel-Bienne hatte die ganze Partie hindurch keinen Zugriff aufs Spielgeschehen. Der Aufsteiger aus der Ostschweiz dominierte nach Belieben und erhöhte die Führung durch Fabienne Lämmler in der 39. Minute auf 3:0.

Für Cup-Achtelfinale warmgeschossen

Das Spiel war bereits vor der Pause entschieden. Denn noch vor dem Seitenwechsel konnte Alana O'Neill das 4:0 erzielen. Der Torhunger des FC Wil Frauen war aber immer noch nicht gestillt. In der 62. Minute schnürte Fabienne Lämmler ihren Doppelpack und stellte auf das 5:0-Schlussresultat. Für Lämmler war es der vierte Treffer in den vergangenen drei Spielen.

Dank diesem Sieg gegen den Tabellenachten der Nationalliga B festigen die Wilerinnen den vierten Platz in der zweithöchsten Schweizer Liga. Zudem war das 5:0 gegen Biel-Bienne die Hauptprobe für das Cup-Achtelfinale gegen den Leader der Women's Super League Servette Chênois Féminin am 19. November. Der FC Wil Frauen hat sich also definitiv für den Cupknaller im Stadion Bergholz warmgeschossen.