Regionalfussball FC Uzwil steckt weiterhin im Tabellenkeller fest: Gegen Aufsteiger Kreuzlingen spielt Uzwil trotz Führung nur unentschieden Der FC Uzwil bleibt in der 1.-Liga-Rückrunde weiterhin ohne Sieg. Zuhause auf der heimischen Rüti kommt das Team von Trainer Markus Wanner nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Kreuzlingen hinaus. Damit bleibt Uzwil weiterhin in der Nähe der Abstiegsplätze.

Ajet Sejdija traf gegen Kreuzlingen nach 26 Minuten zum 1:0 für die Uzwiler. Michel Canonica

Der FC Uzwil befindet sich momentan in einer entscheidenden Phase der 1.-Liga-Saison. In den letzten Spielen traf der FC Uzwil auf alle drei Aufsteiger Weesen, Kreuzlingen und Taverne. In allen drei Spielen kamen die Uzwiler nicht über ein Unentschieden hinaus. Um das Ziel Ligaerhalt zu erreichen, ist das definitiv zu wenig.

Dabei sah es gegen den formstarken FC Kreuzlingen lange sehr gut aus. Nach 26 Minuten konnte Spielmacher Ajet Sejdija die Uzwiler in Front bringen. Es war bereits sein viertes Saisontor. Nach diesem Treffer konnte der FC Uzwil das Spiel beruhigen und hatte bis in die Schlussphase die Partie im Griff. In der 71. Minute musste Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel aber doch noch hinter sich greifen. Ensar Ismaili konnte das Spiel rund 20 Minuten vor Schluss ausgleichen. Das 1:1 war dann auch das Endresultat.

Uzwil muss Punkte holen

Der FC Uzwil bleibt also auch nach dem fünften Rückrundenspiel sieglos und steckt weiterhin im Tabellenkeller fest. Auch wenn noch einige Spiele zu spielen sind, sieht es momentan für den FC Uzwil alles andere als rosig aus. Trainer Markus Wanner traute vor dem Rückrundenstart seinem Team ein Platz unter den besten sieben Teams der Liga zu. Der Rückstand auf den siebten Tabellenplatz beträgt allerdings nun schon acht Punkte.

Für Uzwil ist die entscheidende Phase aber noch nicht vorbei. In den kommenden Wochen kommt es erneut zu wichtigen Spielen. Nach einem spielfreien Wochenende trifft man am Samstag, 1. April um 16 Uhr auswärts auf Höngg bevor man dann eine Woche später für das Lokalderby beim FC Gossau gastiert. Beide Gegner stehen in unmittelbarer Tabellennähe des FC Uzwil. Bleibt die Wanner-Elf auch in diesen Spielen ohne Sieg, stehen die Uzwiler vor einem schwierigen Abstiegskampf.