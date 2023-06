Regionalfussball FC Henau seit elf Spielen sieglos: Der SC Bronschhofen gewinnt das Regioderby gegen Henau Am Samstag kam es in der 2. Liga regional zum Derby zwischen Henau und Bronschhofen. Der SC Bronschhofen ging als Favorit in diese Partie und wurde dieser Rolle, wenn auch erst kurz vor Schluss, gerecht. Zudem konnte der FC Wil Frauen in der Nationalliga B mit dem Sieg gegen Lugano Tabellenplatz zwei festigen.

Andi Qerfozi (am Ball) traf im Derby gegen Henau zum zwischenzeitlichen 1:0 für den SC Bronschhofen. Bild: Lukas Tanno

Die Entscheidung im Derby der 2. Liga regional zwischen Bronschhofen und Henau fiel kurz vor Schluss. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte der zuvor eingewechselte Tsega Khangsar den 2:1-Siegtreffer. Auf der Henauer Rüti jubelten an diesem Tag der SC Bronschhofen und nicht der FC Henau. Wie so oft in dieser Rückrunde. Denn die Henauer konnten in der zweiten Saisonhälfte kein Spiel gewinnen. Das ist deshalb überraschend, weil sie nach der Hinrunde auf Platz drei standen.

Das Skore eröffnete Andi Qerfozi in der 41. Minute. Der Bronschhofen-Stürmer brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich von Dario Regazzoni in der 65. Minute mussten die Zuschauer bis kurz vor Schluss warten, bis eine Entscheidung fiel. Bronschhofen steht dank diesem Sieg neu auf dem vierten Platz. Henau wartet hingegen weiterhin auf einen Sieg. Ende Oktober konnte man den letzten Dreier holen - notabene im Derby gegen Bronschhofen.

In der anderen Gruppe der 2. Liga regio feiert der FC Uzwil II einen Kantersieg. Gegen Schlusslicht St.Margrethen setzt es ein 10:1-Sieg ab. Dusan Vasic konnte sich als Dreifachtorschütze feiern lassen, Dejan Misic traf doppelt. Während sich die Uzwiler den Frust von der Seele schossen, musste Flawil eine 1:4-Niederlage gegen Au-Berneck einstecken. Es ist die erste Niederlage nach drei Siegen in Folge.

Frauen des FC Wil gewinnen gegen Schlusslicht

Das Frauenteam des FC Wil spielte am Samstagabend zuhause gegen das Ligaschlusslicht der Nationalliga B. Gegen Lugano holten die Wilerinnen einen Rückstand auf und setzten sich am Ende mit 2:1 durch. Eliane Graf war es, die in der 68. Minute die Äbtestädterinnen jubeln liess. Das Team von Trainer Florian Holenstein festigt mit diesen drei Punkten den zweiten Tabellenplatz in der zweithöchsten Schweizer Liga.