Regionalfussball FC Bazenheid hielt Kern zusammen, Wiler U20 mit Umbruch: So starten die Vereine der 2. Liga interregional in die Saison Am kommenden Samstag starten der FC Bazenheid und der FC Wil U20 in die neue Saison der 2. Liga interregional, Gruppe 5. Beide Mannschaften schauen auf erfolgreiche Spielzeiten zurück. Dies zu wiederholen, wird schwierig, aber nicht unmöglich.

Bazenheid und die Wiler U20 um Captain Dionis Marovci (in Weiss) haben eine erfolgreiche Saison gespielt. Wie starten sie in die neue Spielzeit? Bild: Tobias Garcia

(Wil, 03.10.21)

Bazenheid war in der vergangenen Meisterschaft das Überraschungsteam. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bernhardsgrütter wurde vor der Saison von vielen als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, zeigte aber schnell, dass man nichts mit dem Tabellenkeller zu tun haben will. Lange waren die Alttoggenburger sogar Teil der erweiterten Spitzengruppe und hätten mit etwas mehr Glück in den letzten Saisonspielen sogar um den Aufstieg spielen können.

Auf dem Ifang schaut man daher auf eine starke Saison zurück, welche so nicht prognostiziert werden konnte. Zu gross war der Umbruch vor einem Jahr. «Ich hatte am Anfang der Saison kaum eine ganze Mannschaft zusammen. In diesem Sommer sieht das zum Glück ein bisschen besser aus», so Bernhardsgrütter.

Kader FC Bazenheid 2022/2023 Trainer: Daniel Bernhardsgrütter. Torhüter: Nedzbedin Aziri, Marko Vukovic, Alessio Specchia. Verteidigung: Marc Ott, Roman Bollhalder, Mirco Jungblut, Pietro Scardanzan, Roman Scardanzan, Florentin Bytyqi, Nemanja Nikolic, Nick Romer. Mittelfeld: Lucian Dodes, Fadil Goli, Alban Pali, David Herren, Claudio Grauso, Dzezair Sacipi, Adis Mamuti, Rilind Ramabaja, Aldin Mujankovic. Sturm: Silvano Teixeira, Philipp Roth, Giovanni Pentrelli.

Schwieriger Saisonauftakt für Bazenheid

Zwar musste man mit Torhüter Bruno Donnici die Lebensversicherung der vergangenen Spielzeit abgeben und konnte auf sieben Abgänge mit nur vier Zugängen antworten, aber trotzdem ist die sportliche Leistung überzeugt davon, einen weiteren Schritt nach vorne tätigen zu können.

Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid startet am Samstag um 18 Uhr die Saison mit dem Gastauftritt in Thalwil. Der Absteiger hat praktisch seinen kompletten Kader ausgewechselt und gedenkt, sofort wieder in die 1. Liga zurückzukehren. Von derart ambitionierten Zielen lässt sich Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter aber nicht beeindrucken:

«Wir fahren an den Zürichsee, um drei Punkte zu holen.»

Grösserer Umbruch bei der Wiler U20 als gedacht

Genau wie Bazenheid schaut auch der FC Wil U20 auf eine positive Spielzeit zurück. Lange sah es danach aus, als würde das Team von Trainer Fabinho um den Aufstieg in die 1. Liga mitspielen. Dann aber informierte der Verband die zweite Mannschaft des FC Wil, dass sie nicht aufstiegsberechtigt ist. «Das war schon keine einfache Situation. Ich forderte die Spieler danach auf, normal weiterzuspielen, aber der Frust war zu gross», sagt Fabinho.

Im Wiler Südquartier gibt es trotzdem genügend Gründe, um auf die vergangene Saison stolz zu sein. Seit dem Aufstieg in die 2. Liga interregional im Jahr 2014 hat man noch nie eine so gute Spielzeit gezeigt.

Sturmzentrum macht Fabinho Sorgen

Und grundsätzlich hätte der Erfolg für die Wiler U20 weitergehen sollen. Denn kurz nach der vergangenen Saison rechnete Fabinho damit, dass, anders als in anderen Jahren, in der Mannschaft kein grosser Umbruch stattfinden wird. Aber es ist anders gekommen als gedacht. Trainer Fabinho:

«Wir hatten im Sommer 13 Abgänge zu verzeichnen. So ist es natürlich schwierig, Konstanz aufzubauen.»

Kader FC Wil U20 2022/2023 Trainer: Fabinho. Torhüter: Leutrim Pali, Daniel Alves Sousa, Janis Keller. Verteidigung: Rafet Baralija, Endrit Fetahu, Donart Asani, Diego De Souza, Arlind Gashi, Taylan Elcarpar, Florijan Krasniqi, Benjamin Brändli. Mittelfeld: Alen Coric, Luca Crupi, Ognjen Stevanovic, Dionis Marovci, Andi Salihi, Kristian Nikollbibaj, Jan Hagmann. Sturm: Jonathan Egger, Viktor Pajic, Aristotelis Skortidis, Fabio Renna.

Fabinho, Trainer des FC Wil U20. Bild: PD

Vor allem im Sturmzentrum hat man viel Qualität verloren. Der beste Wiler Torschütze, Luan Abazi, hat bei der ersten Mannschaft des FC Wil einen Profivertrag unterzeichnet. Seine 18 Saisontore müssen irgendwie kompensiert werden. Aufgrund dieses Umbruchs ist es das Ziel des FC Wil U20, möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich danach noch oben zu orientieren. «Zusätzlich wollen wir erneut einige Spieler an die erste Mannschaft heranführen», so Fabinho.

Zum Saisonstart empfängt die Wiler U20 am Samstag um 17 Uhr Chur 97 im Bergholz. Gegen die Bündner resultierten vergangene Saison zwei Siege, einmal ein 3:1 und einmal ein 5:1. Aber bereits im ersten Spiel wird Abazi schmerzlichst vermisst werden. Sechs der acht Treffer gegen Chur gingen letztes Jahr auf das Konto des Mittelstürmers.