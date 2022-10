Regionalfussball «Es hat einfach alles gepasst»: Der FC Uzwil gewinnt gegen Tabellenführer Lugano II klar und deutlich mit 4:0 Der FC Uzwil empfing am Samstagnachmittag den Spitzenreiter der 1. Liga Lugano II. Das U21-Team des Superligisten kam gar nicht gut in die Partie und war bereits zur Halbzeit 0:2 hinten. Beim FC Uzwil funktionierte an diesem Tag fast alles. Am Ende stand es 4:0 für die Uzwiler.

Luca Lanzendorfer (rechts) erzielte das 4:0 für den FC Uzwil. Bild: Alec Nedic

Im Topspiel gegen den Tabellenführer Lugano II konnte der FC Uzwil wieder auf seinen Captain und Torhüter Timon Waldvogel setzen. Der Routinier verletzte sich nach vier Spielen und musste wochenlang pausieren. Mit ihm zwischen den Pfosten wollten die Uzwiler die Sensation schaffen und dem Spitzenreiter aus dem Tessin die dritte Saisonniederlage zufügen.

Uzwil startete dementsprechend stark in die Partie. Nach dem Anstoss und dem ersten Ballverlust der Tessiner hatten die Gäste keinen Zugriff mehr aufs Spiel. «Wir waren in der ersten Hälfte klar spielbestimmend. Lugano hatte keine Chance und konnte auch kein Torschuss verbuchen. Wir hätten allerdings noch höher führen können zur Pause», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner nach dem Spiel. Mit einem Doppelschlag in der 33. und 35. Minute stellten die Uzwiler auf 2:0.

«In der Pause wird Lugano dann vermutlich etwas zu hören bekommen haben, denn in der zweiten Hälfte waren die Tessiner besser im Spiel», so Wanner. Trotzdem gelang den Gästen kein Tor. Waldvogel spielte also in seinem ersten Spiel nach der Verletzung zu null. Wanner sagte zur Leistung seiner Mannschaft:

«Ich muss meinen Spielern ein grosses Kompliment machen. Wir haben gekämpft und schöne Tore geschossen. Es hat einfach alles gepasst.»

In der zweiten Hälfte bewies Wanner dann auch noch ein goldenes Händchen bei den Einwechslungen. Mit Getuart Asani und Luca Lanzendorfer trafen zwei Einwechselspieler kurz vor Schluss und stellten auf 4:0. «Wir haben in dieser Saison schon oft gute Leistungen gegen starke Teams gezeigt. Nun haben wir uns endlich mit Toren und Punkten belohnt. Dieses Spiel zeigt das Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt», meinte der Uzwiler Übungsleiter.

Mit diesem Sieg vergrössert Uzwil den Abstand zu den Abstiegsplätzen und steht neu auf Platz neun. Vor der Saison sagte Wanner, dass ein Platz in den Top sieben möglich sei. Davon ist der FC Uzwil nur noch zwei Punkte entfernt. In der 1.-Liga-Tabelle sind aber alle Teams im Tabellenmittelfeld nahe beieinander. Vom neunten bis zum 14. Platz sind es nur drei Punkte Unterschied. Wanner sagt dazu: «Die Liga ist sehr ausgeglichen. Wir müssen jede Woche eine Topleistung zeigen. Wenn wir das schaffen, können wir jeden schlagen.» Das nächste Spiel der Uzwiler findet am nächsten Samstag um 16 Uhr auswärts gegen Linth statt.