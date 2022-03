Regionalfussball Erste Niederlage in diesem Jahr: Gegen Baden muss sich der FC Uzwil mit 1:3 geschlagen geben Der FC Uzwil startete perfekt in die Rückrunde. Gegen Thalwil und Gossau konnten je drei Punkte gefeiert werden. Im dritten Spiel erwies sich der Tabellenzweite Baden als zu stark. Uzwil verliert die Partie mit 1:3. Drei dieser vier Tore wurden vom Elfmeterpunkt erzielt.

Uzwil-Captain Ifraim Alija (links) klärt den Ball vor Badens Dejan Jakovljevic. Bild: Lukas Tannò

(Henau, 10.10.21)

Mit den Siegen gegen Thalwil und Gossau in den Köpfen reiste der FC Uzwil mit viel Mut nach Baden. Obwohl die Aargauer die beste Offensive der Liga bilden, wusste Uzwil, wie man den Tabellenzweiten schlagen kann. In der Cupqualifikation im Oktober lag man lange 1:2 zurück, bis Luca Lanzendorfer den FC Uzwil erlöste und in der 91. Minute den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung war es dann Kristian Nushi, welcher mit dem 3:2 das Weiterkommen sicherte.

Uzwil konnte nicht seine Bestleistung abrufen

Von diesen zwei Spielern stand am Samstag nur einer auf dem Platz. Dauerbrenner Lanzendorfer, welcher in dieser Saison bisher nur fünf Minuten verpasst hat, konnte aufgrund einer Gelbsperre nicht eingesetzt werden. Auch Linksaussen Orcun Cengiz war nicht im Aufgebot.

«Natürlich schmerzt es, gegen ein Topteam der Liga auf zwei Stammkräfte verzichten zu müssen, aber wir sind in der Breite gut genug aufgestellt, um diese zwei Ausfälle zu kompensieren», sagt Uzwil-Trainer Armando Müller und ergänzt:

«Baden war keine Übermacht. Trotzdem sind sie verdient in der Tabelle so weit vorne. Wir waren heute einfach nicht gut genug.»

Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Christopher Teichmann, welcher in der 50. Minute per Elfmeter sein Team in Führung brachte. Der Ligatopskorer legte nur zwölf Minuten später nach und verwandelte erneut einen Penalty. Es war dies bereits sein 14. Saisontreffer.

Hajrovic trifft schon wieder vom Elfmeterpunkt

Der FC Uzwil gab aber nicht auf. In der 74. Minute traf Ensar Hajrovic ebenfalls per Elfmeter zum 1:2. Für Hajrovic, welcher Cengiz in der Startaufstellung ersetzte, war es bereits der zweite verwandelte Strafstoss innert zwei Wochen. Bereits im Derby gegen Gossau erlöste er in der 95. Minute den FC Uzwil und erzielte den 2:1-Siegtreffer.

«Nach dem Anschlusstreffer haben wir wieder an uns geglaubt, und wir konnten einige Chancen herausspielen. Leider traf Baden nur vier Minuten später zum 3:1 und nahm uns den Wind aus den Segeln», so Müller.

Für den FC Uzwil war es im Jahr 2022 die erste Niederlage. Gemäss Müller soll es für eine Weile auch die letzte bleiben. Denn am kommenden Samstag um 17 Uhr trifft Uzwil zu Hause in der Cupqualifikation auf den FC Bulle. Müller ist zuversichtlich, dass sein Team gegen den 1.-Liga-Tabellenzweiten der Gruppe 1 ein gutes Spiel zeigen wird:

«Im Cup zählt nur der Sieg. Wir werden uns diese Woche gut vorbereiten und möchten den Sprung in die Hauptrunde schaffen.»

Ein einfaches Spiel wird das allerdings nicht. Bulle hat seine zwei letzten Ligaspiele gewonnen und stellt in ihrer Gruppe die beste Offensive und Defensive. Trotzdem kann sich Uzwil Chancen ausrechnen, denn der Cup hat bekanntlich seine eigenen Regeln.