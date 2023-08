Regionalfussball Erst seit dem letzten Spieltag ist das Team komplett: Der FC Uzwil kämpft vor dem Derby gegen Gossau noch mit dem eigenen Unvermögen Der Saisonstart in die 1. Liga ist dem FC Uzwil mit drei Niederlagen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 1:8 misslungen. Trotzdem bleibt Uzwil-Trainer Giuseppe Gambino positiv. Obwohl er erst seit dem letzten Spiel das komplette Kader zur Verfügung hat, glaubt er an das Team und einen Derbysieg gegen seinen Ex-Klub Gossau.

Robin Wirth (rechts) will mit dem FC Uzwil am Samstag im Derby gegen Gossau die ersten Punkte der Saison holen. Bild: Lukas Tannò

Den 1.-Liga-Saisonstart hat sich der FC Uzwil sicherlich anders vorgestellt. Nachdem in der vergangenen Saison im letzten Spiel der Ligaerhalt geschafft worden war, wollte Uzwil in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nach drei Spielen steht das Team von Trainer Giuseppe Gambino aber auf dem letzten Platz und hat bereits acht Tore kassiert.

Gambino, der den FC Uzwil erst sehr spät im Sommer übernommen hat, sagt dazu: «Das deutliche 0:4 gegen Kreuzlingen am letzten Wochenende hätte auch gut anders ausgehen können. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viele Chancen gehabt. Kreuzlingen machte aus wenig viel und wir aus viel nichts.» In den letzten Wochen scheiterte der FC Uzwil oft am eigenen Unvermögen. Neben der schlechten Chancenverwertung waren auch einige wichtige Spieler an den ersten beiden Spielen noch in den Ferien.

Gambino appelliert an die Mannschaft

FC-Uzwil-Trainer Giuseppe Gambino. Bild: Beat Lanzendorfer

Dass eine Mannschaft Ausfälle kompensieren muss ist klar, aber Ferienabwesenheit während der Saison geht laut Gambino eigentlich nicht. Er sagt: «Diese Spieler haben auch eine Verpflichtung gegenüber dem Verein und den Mitspielern.»

Erst seit dem letzten Spieltag ist nun das ganze Kader zusammen und kann gemeinsam trainieren. Auch deshalb schaut Gambino positiv auf die kommenden Wochen. Bereits am Samstag um 16 Uhr steht zuhause auf der Rüti das Derby gegen Gambinos Ex-Klub FC Gossau an.

Neues U23-Team beim FC Uzwil Der FC Uzwil möchte in Zukunft vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Deshalb wurde die dritte Mannschaft neu in eine U23-Mannschaft umgewandelt. So sollen junge Talente früher gefördert und der Übergang von den eigenen Junioren zur ersten Mannschaft vereinfacht werden. Die Idee dazu hatte Uzwil-Sportchef Armando Müller. Dieser will nun in enger Zusammenarbeit mit Safet Uzunovic, Sportchef des U23-Teams, den FC Uzwil langfristig besser aufstellen.

Das erste Spiel des neuen U23-Teams konnte gegen den FC Eschlikon deutlich mit 9:1 gewonnen werden. Wie schnell und wie viele Spieler dieser Mannschaft es später ins 1.-Liga-Team schaffen, wird sich zeigen. (lto)

Der Trainer verpasst das Derby

Gambino selbst wird gegen Gossau, wo er sechs Jahre lang Trainer war, nicht dabei sein. Er hat bereits vor der Vertragsunterschrift beim FC Uzwil seine Ferien geplant und wird gegen Gossau und eine Woche später gegen Balzers von seinen Assistenten Bekim Marku und Ifraim Alija vertreten. «Natürlich wurmt es mich ein wenig, dass ich genau im Derby gegen meinen Ex-Verein nicht dabei sein kann. In sechs Jahren beim FC Gossau habe ich einen Tag gefehlt. Dass ich nun abwesend bin, wird also sicherlich ein Einzelfall bleiben», so der ehemalige FCSG-Profi.

Er ist aber überzeugt, dass die Mannschaft auch ohne ihn ein gutes Spiel zeigen wird. Alle wüssten, um was es gehe und was zu tun sei. Die Spieler seien heiss auf die Partie und wollten den schwachen Saisonstart mit einem Derbysieg überwinden. Gambino meint schmunzelnd: «Vielleicht brauchen wir genau dieses Spiel, um in Form zu kommen.»