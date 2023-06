Regionalfussball Endet die Saison für den FC Henau auf dramatische Art und Weise? Der Regionalfussball geht in die entscheidende Phase Am Samstag steht in der 2. Liga regional der letzte Spieltag an. Für den FC Henau könnte die Saison dramatisch enden. Nach einem starken dritten Platz in der Hinrunde ist nun rein rechnerisch sogar noch der Abstieg möglich.

Manuel Bossart und der FC Henau müssen am letzten Spieltag doch noch gegen den Abstieg spielen. Bild: Benjamin Manser

Der regionale Fussball kommt langsam aber sicher zum Ende. Bereits am Wochenende kommt es zu den ersten Entscheidungen. In der 2. Liga regional steht der letzte Spieltag vor der Tür. Für die meisten regionalen Teams geht es in der letzten Partie um nichts mehr. In der Gruppe 1 haben der FC Flawil und der FC Uzwil II den Ligaerhalt bereits geschafft und um den Aufstieg können beide Mannschaften nicht mehr mitspielen. Mit einem Sieg im letzten Spiel am Samstag um 17 Uhr könnte für Aufsteiger Flawil aber sogar noch der dritte Platz drin liegen.

Kommt es für Henau zur Katastrophe?

In der anderen Gruppe der regionalen 2. Liga ist es etwas spannender. Da könnte für den FC Henau die Saison auf dramatische Art und Weise enden. Standen die Henauer nach der Hinrunde auf Rang drei, ist am letzten Spieltag rein rechnerisch noch der Abstieg möglich. Das, weil sie seit Ende Oktober nicht mehr gewonnen haben.

Dieses Szenario ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Denn in der letzten Runde gibt es keine Direktduelle im Tabellenkeller. Wenn also Henau sein Spiel gegen den Leader Tägerwilen verliert und alle anderen Teams hinter den Henauern gewinnen, würde Henau auf den zweitletzten Platz rutschen. Nach der starken Hinrunde des FC Henau wäre der Abstieg eine Katastrophe.

Für das andere regionale Team in dieser Gruppe, den SC Bronschhofen geht es im letzten Spiel zu Hause um 17 Uhr nur noch um den dritten Platz. Gewinnt man und Wattwil Bunt verliert parallel gegen Tobel-Affeltrangen, könnten die Bronschhofener nach einer schwachen Hinrunde ihre Saison doch noch krönen.

Auch in der 2. Liga interregional hat ein Team den Ligaerhalt noch nicht geschafft. Während der FC Bazenheid bereits sicher ist, muss das Wiler U20-Nachwuchsteam in den letzten beiden Saisonspielen noch zittern. Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass Wil auf einen Abstiegsplatz kommt, aber weil der FC Wil U20 vier Spiele in Folge verloren hat, könnte es doch noch eng werden. Denn die letzten beiden Spiele haben es in sich. Zuerst spielen die Wiler gegen Tabellenführer Balzers, bevor sie die Saison mit dem Derby gegen Bazenheid beenden.

FC Wil Frauen können Platz zwei sichern

In der Nationalliga B der Frauen stehen ebenfalls die letzten beiden Spieltage bevor. Für die Fussballerinnen des FC Wil, die den Ligaerhalt bereits geschafft haben, geht es nun nur noch darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Mit einem Sieg gegen Solothurn am Samstag um 19 Uhr hätte der Aufsteiger den zweiten Platz auf sicher.