Regionalfussball Einmal mehr mit einem Rumpfkader: Der FC Uzwil scheitert in der ersten Runde der Cupqualifikation an der AC Taverne In der Qualifikation für die Cup-Hauptrunde im nächsten Sommer muss sich Erstligist FC Uzwil der AC Taverne aus dem Tessin mit 1:2 geschlagen geben. Aufgrund von Absenzen und Verletzungen trat das Team von Trainer Markus Wanner wie schon so oft in dieser Saison mit einem Rumpfkader an.

Fabio Moser (links) und der FC Uzwil kommen gegen die AC Taverne ins Straucheln und scheiden aus der Cupqualifikation aus. Bild: Michel Canonica

Schon unter der Woche wusste Uzwil-Trainer Markus Wanner, dass er in der Cupqualifikation gegen Ligakonkurrent AC Taverne gezwungen sein wird zu rotieren. Einige geschäftliche Absenzen und eine Verletztenliste, die gefühlt nicht kleiner werden will, waren die Gründe dafür.

Neben den Langzeitverletzten Thomas Knöpfel und Timon Waldvogel hat der FC Uzwil auch Woche für Woche mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. An diesem Wochenende kam nun dazu, dass mit Michel Lanker und Ensar Hajrovic zwei Teamstützen aus beruflichen Gründen fehlten. Dem aber nicht genug, denn in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden noch zwei Spieler krank, weshalb Wanner drei A-Junioren mit ins Tessin nehmen musste.

Uzwil kann nur einmal auf einen Rückstand reagieren

Zwei Junioren durften zuerst noch auf der Bank Platz nehmen, einer kam unverhofft zu seinem Startelfdebüt für den Erstligisten: Torhüter Yorick Hostettler. «Er machte seinen Job sehr gut. Von den A-Junioren direkt in die 1. Liga ist keine einfache Hürde, aber er hat wirklich gut gespielt», sagte Wanner nach dem Spiel. Aber auch Hostettler war beim 1:0 für die AC Taverne machtlos. Nathan Muadianvita konnte das Heimteam in der achten Minute in Führung bringen. Wanner sagt zur ersten Halbzeit:

«Mit dieser war ich sehr zufrieden. Wir haben Charakter gezeigt und auf den Rückstand reagieren können.»

In der 14. Minute war es Sommerneuzugang Ajet Sejdija, der das 1:1 erzielte. Uzwil hatte danach noch einige Chancen das Spiel ganz zu drehen. «Leider waren wir in gewissen Situationen nicht kaltschnäuzig genug», so Wanner. In der zweiten Hälfte hatten die Uzwiler dann weniger Zugriff aufs Spiel. Taverne war besser in der Partie und kam immer wieder gefährlich vors Tor. In der 58. Minute kürte Florjan Seferaj einen dieser Angriffe mit dem 2:1.

Härteprobe für Uzwil am kommenden Samstag

Uzwil versuchte danach zwar nochmals zu reagieren, aber es wollte kein Treffer mehr gelingen. «Es tut natürlich weh, dass wir aus der Cupqualifikation ausgeschieden sind, denn das Weiterkommen wäre sicher möglich gewesen. Aber wenn man schaut, wie viele Absenzen wir gehabt haben, dann war es eine gute Leistung», meinte Wanner nach der Partie. Für Uzwil geht es am kommenden Wochenende weiter in der Meisterschaft. Am Samstag um 15 Uhr empfängt man 1.-Liga-Leader Lugano II auf der Sportanlage Rüti.