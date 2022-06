Regionalfussball Eine Klatsche im letzten Saisonspiel: Der FC Wil U20 muss sich gegen Weesen mit 0:6 geschlagen geben Der FC Wil U20 hätte Weesen ein Bein stellen und den Aufstiegskampf in der 2. Liga inter mitentscheiden können. Doch das Team von Trainer Fabinho wird am Walensee mit 0:6 vorgeführt und beendet die Saison auf dem sechsten Platz. Weesen steigt mit diesem Sieg als Tabellenführer in die 1. Liga auf.

Flügelspieler Kushtrim Rexhepi (links) und der FC Wil U20 beenden ihre Saison in der 2. Liga inter mit einer 0:6-Niederlage gegen den FC Weesen. Bild: Lukas Tannò

(Wil, 23.04.22)

«Ich bin froh, dass die Saison vorbei ist und freue mich auf die Sommerpause», sagt Wil-Trainer Fabinho am Sonntagmorgen. Nach der 0:6-Klatsche gegen Aufsteiger Weesen eine verständliche Aussage. «Wir waren in den letzten Spielen und vor allem beim Saisonabschluss in Weesen einfach nicht mehr motiviert genug. So macht Fussballspielen nur bedingt Spass,» ergänzt Fabinho.

Verlieren an sich sei für ihn kein Problem, wenn man aber verliert, weil man keinen Einsatz gibt, habe er Mühe damit. Dass nicht mehr die ganz grosse Einsatzbereitschaft gegen Weesen mehr da war, ist aber auch verständlich, denn für die Wiler ging es im letzten Saisonspiel um nichts mehr. Deshalb liess der Wiler Trainer auch die Spieler spielen, welche im Sommer das Team verlassen werden. Fabinho hat aber trotzdem versucht, sein Team richtig einzustellen:

«Ich habe ihnen gesagt, dass es egal ist, in welcher Mannschaft oder welchem Verein sie in Zukunft spielen werden. Man muss immer alles geben und zeigen, dass man gewinnen will.»

Fabinho ist zufrieden mit der Saison

Die Wiler U20 hat aber alles andere als gezeigt, dass man dieses letzte Saisonspiel gewinnen will. In der ersten Halbzeit ist dem FC Wil U20 gar nichts gelungen. «Wir haben gar nicht gut gespielt, hatten kein Einfluss auf die Partie. Auch die vier Gegentore in der ersten Halbzeit sind nach Eigenfehler entstanden», so Fabinho. Die zweite Hälfte war dann schon anschaulicher, aber Weesen hat mit zwei weiteren Toren den Sack zugemacht und den Aufstieg in die 1. Liga realisiert.

Die Saison der Wiler war aber alles andere als schlecht. Das sieht auch Fabinho so: «Wir haben eine starke Vorrunde gezeigt und waren eigentlich auch in der Rückrunde gut dran, bis uns mitgeteilt wurde, dass wir nicht aufsteigen dürfen.» Danach war die Mentalität des Teams nicht mehr die gleiche.

Nun wird es im Sommer wieder einige Wechsel geben. Sieben Abgänge sind bereits fix, weil die Spieler zu alt für die U20 sind. Dazu werden sieben bis acht Neuzugänge erwartet. Einige werden aus der eigenen U18 kommen, andere werden von St.Gallen zum FC Wil U20 stossen. Das Ziel wird auch kommende Saison wieder sein, möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben und junge Spieler für die erste Mannschaft auszubilden.