Der Regionalfussball findet an diesem Wochenende seinen Abschluss. Die letzten Spieltage in der 2. Liga inter und der Nationalliga B der Frauen stehen bevor. In der 2. Liga inter endet die Saison mit dem Derby zwischen dem FC Wil U20 und dem FC Bazenheid. In der Nationalliga B trifft Wil auswärts auf Oerlikon/Polizei.