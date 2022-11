Regionalfussball Drei rote Karten beim 2:2 gegen Linth: Der FC Uzwil sichert sich gegen den 1.-Liga-Tabellenfünften in Unterzahl einen Punkt Beim 2:2-Unentschieden gegen den Fünftplatzierten Linth 04 konnte Uzwil drei Minuten in Überzahl spielen. Danach wurde Luca Lanzendorfer wegen einer unnötigen Grätsche ebenfalls vom Platz gestellt. In der Nachspielzeit holte sich auch noch Uzwil-Verteidiger Michel Lanker die Gelb-Rote Karte.

Waile Barkate (in Blau) traf kurz nach dem Seitenwechsel zum 1:0 für den FC Uzwil. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Es war eine hart geführte 1.-Liga-Partie, die der FC Uzwil am Samstagnachmittag bestreiten musste. «Spielerisch war das von beiden Seiten keine Augenweide», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner nach der Partie: «Weil der Platz in einem ganz schlechten Zustand war, war das aber auch gar nicht möglich.»

Deshalb musste der FC Uzwil mit viel Kampf gegen Linth 04 zum Erfolg kommen. Aber auch das Heimteam spielte sehr körperbetont. Die erste Halbzeit war dementsprechend ausgeglichen. Erst nach dem Seitenwechsel wurde das Skore eröffnet. Waile Barkate spielte nach einem Foul an Fabio Moser clever weiter. Der Unparteiische liess die Partie weiterlaufen und Barkate traf zum 1:0.

Uzwil gibt die Partie innert wenigen Minuten aus den Händen

Aber wie so oft schon in dieser Saison hatte Uzwil wieder fünf unkonzentrierte Minuten. Diese nutzte Linth eiskalt aus. In der 62. Minute erzielte Amar Sabanovic das 1:1 und nur vier Minuten später stand es nach dem Tor von Marc Giger 2:1 für die Gastgeber.

Kurz zuvor musste der Uzwiler Topskorer Ensar Hajrovic nach einem groben Foul verletzt ausgewechselt werden. Wanner vermutet, dass die Wunde sogar genäht werden muss: «Wenn das der Fall wäre, dann würde er uns mindestens zehn Tage fehlen. Das wäre sehr bitter.»

Der FC Uzwil glaubte aber weiterhin an den Sieg und spielte munter nach vorne. Nach einem Handelfmeter für die Uzwiler glich der eingewechselte Getuart Asani das Spiel wieder aus. Ivan Jakoljev holte zudem die rote Karte und Uzwil war in Überzahl. Wanner sagte dazu:

«Das Momentum war komplett auf unserer Seite. Wir hätten 20 Minuten in Überzahl spielen können und der Sieg wäre möglich gewesen.»

Lanzendorfer mit einem unnötigen Platzverweis

Aber nur wenige Minuten nach der roten Karte gegen Linth, musste auch ein Uzwiler vom Platz. Luca Lanzendorfer grätschte in der gegnerischen Hälfte seinem Gegenspieler hinten in die Beine. Klare Sache: Direkt Rot. «Das war ein unnötiges Foul, das uns gebremst hat», so Wanner.

Weil das Spiel danach Intensität verlor, blieb es beim 2:2. Einzige nennenswerte Szene in der Schlussphase: Die Gelb-Rote Karte gegen Michel Lanker, der in der Nachspielzeit wegen Reklamieren vom Platz flog. «Alles in allem kann man sagen, dass es eine gerechte Punkteteilung ist. Lange Zeit uns darüber Gedanken zu machen, haben wir sowieso nicht, denn am Mittwoch steht schon das nächste Auswärtsspiel gegen Eschen/Mauren an», sagte Wanner.

Im drittletzten Spiel vor der Winterpause muss Wanner dann auf einige Akteure verzichten. Neben der möglichen Verletzung von Topskorer Hajrovic werden Lanker, Lanzendorfer und Nushi (vierte gelbe Karte) gesperrt fehlen.