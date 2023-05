Regionalfussball Dramatik pur: Der FC Uzwil dreht gegen Kosova ein 1:3-Rückstand und hält dank einem Sieg in der Nachspielzeit den Traum vom Ligaerhalt am Leben Der FC Uzwil lebt. Mit dem 4:3-Sieg gegen den FC Kosova hat Uzwil die Chance doch noch in der 1. Liga zu bleiben. Die Uzwiler zeigen, wie im letzten Spiel gegen Linth, ein beherzten Auftritt und drehen ein 1:3-Rückstand. Das Siegtor erzielt Ajet Sejdija in der Nachspielzeit.

Ajet Sejdija (rechts) hat in der Nachspielzeit den viel umjubelten Uzwiler Siegtreffer erzielt. Michel Canonica

Nachspielzeit im 1.-Liga-Spiel zwischen Uzwil und dem FC Kosova. Es steht 3:3. Diese Punkteteilung wäre für die Uzwiler fast schon eine Enttäuschung, auch wenn man sich von einem 1:3-Rückstand zurückgekämpft hat. Im Abstiegskampf zählen halt eben nur Siege.

Die meisten Spieler und Zuschauer haben sich bereits mit dem Unentschieden abgefunden, nicht aber Ajet Sejdija. Der Uzwiler Spielmacher kriegt in der 91. Minute den Ball zugespielt, zieht ab und trifft. Alle Dämme brechen. «Endlich konnten wir einmal positive Emotionen in der Nachspielzeit erleben. Sonst waren es oft wir, die noch ein Tor in dieser Phase kassiert haben», sagte Uzwil-Interimstrainer Armando Müller.

Kaltstart für den FC Uzwil

Dabei starteten die Uzwiler ganz schlecht in die Partie. Bereits nach sieben Minuten stand es 2:0 für den FC Kosova. «Wird sind leider nicht gut ins Spiel reingekommen. Aber unsere Reaktion auf diesen schlechten Beginn war wieder einmal bewundernswert», so Müller. Denn bereits wie im vergangenen Spiel gegen Linth zeigte der FC Uzwil Charakter und kämpfte um jeden Ball. Die Mannschaft zeigte, dass sie nicht absteigen will. Kurz vor der Pause konnte Fabio Moser auf 1:2 stellen. Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Albion Avdijaj die Zwei-Tore-Führung für Kosova aber wieder her.

Uzwil liess sich nicht entmutigen. Moser konnte erneut den Anschlusstreffer erzielen und die Uzwiler merkten, dass in dieser Partie noch mehr zu holen ist. Müller meinte nach dem Spiel: «Das Team hat alles reingeworfen, was ging. Diese Mannschaft lebt. Wir alle glauben, dass wir den Ligaerhalt schaffen können.» Dass der Ligaerhalt weiterhin möglich ist, dafür sind Luca Lanzendorfer und Ajet Sejdija verantwortlich. In der 76. Minute konnte Lanzendorfer zum 3:3 ausgleichen und kurz vor Ende der Partie traf Sejdija zum Siegtreffer für den FC Uzwil. Mehr Drama geht nicht.

Schwieriges letztes Saisonspiel

«Diese Mannschaft hat sich das verdient. Ich bin so stolz auf das Team und überzeugt, dass wir gemeinsam diese schwierige Aufgabe meistern können», sagte Müller. Dank den drei Punkten ist Uzwil nun wieder auf drei Zähler an den rettenden 14. Platz rangekommen. Damit hat Uzwil die Möglichkeit am letzten Spieltag der Saison mit einem Sieg gegen Eschen/Mauren den FC Freienbach noch zu überholen und den Ligaerhalt zu schaffen. Das aber nur, wenn Freienbach gleichzeitig gegen den Tabellenzweiten Lugano II verliert. Uzwil ist also auf Schützenhilfe aus dem Tessin angewiesen.

«Gegen Eschen/Mauren wird eine gute Leistung nicht reichen. Da müssen wir eines der besten Spiele der Saison abliefern, dass wir Chancen auf den Sieg haben. Jeder muss nun über die Leistungsgrenze hinausgehen und alles auf dem Platz lassen», meint Müller zum kommenden Spiel.

Das letzte Saisonspiel der 1. Liga findet am nächsten Samstag um 16 Uhr auf der Henauer Rüti statt. Dann entscheidet sich, ob der FC Uzwil direkt den Ligaerhalt schafft oder noch hoffen muss, dass er der beste Vorletzte aller drei 1.-Liga-Gruppen ist und so in der Liga bleiben kann.