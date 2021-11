Am Freitagabend trifft der Tabellenführer FC Erlinsbach auf den Zweitplatzierten FC Wil. Die Wilerinnen sind mit sieben Siegen in die Saison gestartet, spielten in den letzten beiden Begegnungen aber nur Unentschieden. Trotzdem geht Trainer Florian Holenstein mit einem guten Gefühl in die Partie gegen Erlinsbach.