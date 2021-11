Regionalfussball Die Frauen des FC Wil sind im Topspiel gegen Erlinsbach über 80 Minuten dominant und spielen trotzdem nur 2:2 Im Spitzenkampf der 1. Liga Frauen gegen Tabellenführer Erlinsbach muss der FC Wil in der 87. Minute den Ausgleich hinnehmen. Die Wilerinnen können sich für eine gute Leistung nicht mit drei Punkten belohnen. Trainer Florian Holenstein bemängelt einzig die Chancenauswertung seines Teams.

Sahra Böhi (links) erzielte bereits in der 2. Minute die 1:0-Führung für den FC Wil Frauen. Bild: Michel Canonica

Nach dem Spiel war der Frust über den Ausgang des Spiels bei den Wilerinnen gross. Auch Florian Holenstein war über das 2:2-Unentschieden verärgert: «Wir sind fast 80 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und könnten mit 4:1 oder sogar höher gewinnen. Leider haben wir noch nicht die Cleverness in diesen wichtigen Spielen unsere Chancen eiskalt auszunutzen.» Trotzdem ist der Wil-Trainer mit seinem Team zufrieden:

«Neben der Chancenauswertung kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Sie haben alles gegeben, offensiven Fussball gespielt und hätten drei Punkte verdient.»

Dabei hat die Begegnung für die Frauen des FC Wil optimal begonnen. Bereits in der 2. Minute brachte Sahra Böhi das Heimteam in Führung. Die Wilerinnen hatten den Gegner in der ersten Halbzeit zu jedem Zeitpunkt im Griff. Der sonst so offensive FC Erlinsbach war mit dem Tempo des FC Wils überfordert und konnte seinerseits kaum einen Angriff starten.

Erlinsbach effizienter als der FC Wil

Die Gäste hatten im ersten Durchgang nur einen Schuss aufs Tor der Wilerinnen. Mit diesem erzielte Erlinsbachs Captain Larissa Stampfli direkt den Ausgleich. Der 1:1-Pausenstand wurde dem Gezeigten nicht gerecht.

Und auch nach dem Seitenwechsel hatten die Äbtestädterinnen das Spieldiktat in der Hand. In der 51. Minute brachte Julia Benneckenstein ihre Mannschaft wieder in Führung. Bei einem Eckball von der rechten Seite stieg die Stürmerin am höchsten und köpfte den Ball wuchtig ins Netz.

Danach hätte Wil durchaus Chancen gehabt das Spiel zu entscheiden, aber die Gastgeber waren nicht effizient genug. Auf der Gegenseite brauchte der Leader aus Erlinsbach nur wenige Aktionen um ihre Tore zu schiessen.

Später Ausgleichstreffer für den Tabellenführer

Ab der 80. Minute drückten die Aargauerinnen auf den Ausgleichstreffer. Wie so oft im Fussball wurden die Frauen des FC Wil für ihre Chancenauswertung bestraft. In der 87. Minute konnte Erlinsbach zum 2:2-Endstand ausgleichen. Nach der Partie sagte der Wiler Trainer Florian Holenstein:

«Ich hätte nicht erwartet, dass wir das Spiel so dominieren werden. Bis jetzt war unsere Chancenauswertung in dieser Saison eigentlich sehr gut, aber heute wollte es irgendwie nicht klappen.»