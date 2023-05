Regionalfussball Die Frauen des FC Wil können doch noch verlieren: Gegen Biel-Bienne müssen sie eine bittere Niederlage einstecken Sechs Spiele in Folge blieb der FC Wil Frauen ohne Pleite. Am Samstagabend musste das Team von Trainer Florian Holenstein nun die erste NLB-Niederlage seit Mitte März einstecken. Gegen Biel-Bienne verlor es mit 0:2.

Der Höhenflug des FC Wil Frauen nimmt mit der Niederlage gegen Biel-Bienne ein unsanftes Ende. Bild: Michel Canonica

In den vergangenen zwei Monaten blieben die Frauen des FC Wil ungeschlagen. Am Samstagabend kassierten sie nun die erste Pleite in der Nationalliga B seit Mitte März. Gegen Biel-Bienne verlor das Team von Trainer Florian Holenstein mit 0:2.

«Biel-Bienne zeigte einfach mehr Willen, dieses Spiel zu gewinnen», meinte Holenstein nach dem Spiel. Zwar spielten die Wilerinnen nicht schlecht, offensiv wollte ihnen aber einfach kein Tor gelingen. Der Gastgeber machte es besser. Nach einem Eckball in der 50. Minute stand Carina Gerber goldrichtig und konnte die Kugel an Marcia Bischofberger, die Stammtorhüterin Marina Sprecher ersetzte, vorbeischieben.

Dem zweiten Gegentreffer ging ein Foul voraus

Rund 20 Minuten später konnte Biel-Bienne auf 2:0 erhöhen. Holenstein sagte dazu: «Dem Tor ging ein klares Foul voraus, das nicht gepfiffen wurde.» Es ist nicht das erste Mal, dass in der Nationalliga B der Frauen über die Schiedsrichterleistung diskutiert wird. Das grosse Problem: Die Schiedsrichter sind auf sich allein gestellt. Denn obwohl die NLB die zweithöchste Liga ist und die Teams grundsätzlich auf die Women’s Super League vorbereiten soll, gibt es keine Linienrichter. Ein solcher könnte den Unparteiischen unterstützen, und gewisse Situation könnten besser gelöst werden.

«Nach dem 0:2 sind wir nochmals etwas aufgewacht und suchten den Anschlusstreffer. Uns wollte aber an diesem Tag einfach kein Tor gelingen», so der Trainer. Nach sechs ungeschlagenen Spielen mussten die Wilerinnen also wieder einmal als Verliererinnen vom Platz gehen. Vor allem aber war es das erste Spiel seit Anfang März, in dem Wil kein Tor erzielen konnte. Und einfacher wird das Programm des FC Wil Frauen nicht. An den nächsten zwei Spieltagen warten mit der Zürcher U21 und dem FC Schlieren der Leader und Tabellenzweite auf Wil.