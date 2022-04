Regionalfussball Der FC Wil U20 strauchelt gegen den Aufsteiger Rorschach-Goldach und muss sich 0:3 geschlagen geben So hat sich Wil-Trainer Fabinho das Wochenende nicht vorgestellt. Gegen Rorschach-Goldach rechnete er mit drei Punkten. Weil der Platz aber nicht in bestem Zustand war und einige Leistungsträger bei der ersten Mannschaft aushalfen, ging das Spiel jedoch verloren.

Im Hinspiel gegen Rorschach-Goldach schnürte Kushtrim Rexhepi (am Ball) noch einen Dreierpack. Am Bodensee wollte ihm aber kein Treffer gelingen. Bild: Lukas Tannò

Während der FC Bazenheid vom Wetterpech verfolgt bleibt und am Wochenende sein Spiel gegen den FC Kreuzlingen verschieben musste, war der FC Wil U20 im Einsatz gegen Aufsteiger Rorschach-Goldach. Die Wiler gingen als klarer Favorit ins Spiel. Seit dem 17. Oktober haben sie kein Spiel mehr verloren und im Hinspiel schickte man Rorschach-Goldach mit einer 6:2-Packung wieder zurück an den Bodensee.

Doch die Wiler starteten nicht gut in die Partie. «Der Platz war leider nicht in allerbestem Zustand. Deshalb war es schwierig, unseren Kombinationsfussball aufzuziehen», sagte Wil-Trainer Fabinho. Sein Team hatte Mühe mit der Favoritenrolle und Rorschach-Goldach nutzte dies zu ihren Gunsten. Sie gingen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und konnten auch dieses Resultat in die Pause mitnehmen.

Wiler U20 vermisste ihren Toptorschützen

«Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Es haben sich viele Fehler eingeschlichen und in der zweiten Hälfte kam dann auch noch Pech dazu», so Fabinho. Damit spricht er die Aluminiumtreffer und das Wiler Abseitstor an. Der FC Wil U20 nahm nun mehr Risiko im Spiel nach vorne und so konnte Rorschach-Goldach auf Konter warten. Mit zwei von ihren Kontern waren sie dann auch erfolgreich und konnten das Spiel 3:0 für sich entscheiden.

Mit dem Resultat und der Leistung seines Teams war Fabinho nicht zufrieden. Er musste auch auf einige Leistungsträger verzichten. Emir Tonbul war nach seiner Gelb-Roten Karte im letzten Spiel gesperrt, während Toptorschütze Luan Abazi und Umar Saho Sarho bei der Niederlage der ersten Mannschaft in Kriens eingesetzt wurden. Fabinho sagte dazu:

«Natürlich haben wir gemerkt, dass einige wichtige Spieler nicht dabei waren, aber das soll keine Ausrede sein. Wir müssen auch ohne sie ein gutes Spiel zeigen und Punkte holen.»

Trotz dieser Niederlage steht die Wiler U20 weiterhin auf dem vierten Tabellenrang. Über Ostern hat die 2. Liga inter spielfrei. Das nächste Meisterschaftsspiel der zweiten Mannschaft des FC Wil findet erst wieder am 23. April statt. Bazenheid steht bereits am Gründonnerstag um 20 Uhr wieder im Einsatz. Dann trifft das Team von Trainer Daniel Bernhardsgrütter im Cup-Heimspiel auf Weesen.