Regionalfussball Der FC Wil U20 schiesst die SV Schaffhausen zu Hause mit 8:2 aus dem Stadion Bergholz Gegen den Tabellendritten der 2. Liga interregional gewinnt die zweite Mannschaft des FC Wil deutlich. Die Gäste können zwar zu Beginn der Partie zweimal ausgleichen, müssen sich danach aber der Offensivstärke der Wiler klar geschlagen geben.

Der FC Wil U20 und Ognjen Stevanovic (rechts) kamen gegen die SV Schaffhausen zu einem ungefährdeten Heimsieg. Bild: Lukas Tanno

Nach den Siegen gegen Seuzach und Frauenfeld ist der FC Wil U20 mit sehr viel Mut in die Partie gegen den Favoriten aus Schaffhausen gestartet. Das Heimteam war gespickt mit Spielern aus der ersten Mannschaft des FC Wil.

Unter anderem standen Malik Talabidi, Noah Jones, Luan Abazi und Umar Saho Sarho in der Startaufstellung des Teams von Trainer Fabinho. Auch das Tor hütete mit Kader Abubakar ein Spieler aus der Challenge-League-Mannschaft der Wiler.

Luan Abazi mit Dreierpack

Die Wiler starteten furios in die Partie. Bereits in der elften Minute sorgte Luan Abazi für die Führung des Heimteams. Die SV Schaffhausen konnte aber im direkten Gegenzug durch Lukas Zwahlen wieder ausgleichen. In der 22. Minute war es wieder Abazi, der das nächste Wiler Tor erzielte. Und nur zwölf Minuten später schnürte auch Lukas Zwahlen den Doppelpack.

Bis dahin war Wil die spielbestimmende Mannschaft, aber das Resultat war noch ausgeglichen. Das änderte sich aber noch vor der Pause. Malik Talabidi und Umar Saho Sarho sorgten für den 4:2-Pausenstand. Und nach dem Seitenwechsel hatte Schaffhausen gar keinen Einfluss mehr auf das Spiel.

In der 55. Minute schlug der Torhüter der Schaffhauser bei einem Rückpass über den Ball und lud Noah Jones ein, die Führung auszubauen. Nur drei Minuten später erzielte Abazi seinen dritten Treffer in diesem Spiel.

Wil U20 lässt Schaffhausen keine Chance

Doch das Spiel war noch nicht fertig. In der 69. Minute erzielte auch Umar Saho Sarho einen Doppelpack und in der Nachspielzeit verwertete Marko Krunic einen direkten Freistoss zum 8:2-Endstand.

Eine klare Sache am Sonntagnachmittag. Die Zuschauer im Stadion Bergholz sahen insgesamt zehn Tore und eine effiziente Offensivleistung der Äbtestädter. Nun steht der FC Wil U20 punktgleich mit dem FC Bazenheid auf dem siebten Tabellenplatz.