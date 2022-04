Regionalfussball Der FC Wil U20 erfüllt seine Pflichtaufgabe und schlägt Schlusslicht Blue Stars Zürich mit 6:2 Sieben Spiele vor Schluss der 2. Liga interregional ist der FC Wil U20 mitten im Aufstiegsrennen. Gegen den Tabellenletzten Blue Stars Zürich holt das Team von Trainer Fabinho weitere drei Punkte. Stürmer Luan Abazi bringt mit seinem vierten Dreierpack in dieser Saison die Wiler auf die Siegerstrasse.

Argtim Ismaili (rechts) stand nach seinem Armbruch im Testspiel gegen Zürich Ende Januar zum ersten Mal wieder im Einsatz. Bild: Lukas Tannò

Luan Abazi. Dieser Name sollten sich die Talentscouts auf ihren Notizzettel schreiben. Der 20-jährige Stürmer hat sich in dieser Saison zur Tormaschine gemausert. In der aktuellen Spielzeit hat er bereits 18 Mal für die Wiler U20 getroffen und ist damit zusammen mit Luis Fernando Rodrigues vom FC Weesen Liga-Toptorschütze.

Gegen die Blue Stars Zürich muss Abazi nicht lange auf seinen ersten Treffer warten. Bereits in der fünften Minute netzte der Nordmazedonische U20-Nationalspieler zum 1:0 ein.

Argtim Ismaili feiert Comeback

Und die Wiler blieben auch nach dem Führungstreffer weiterhin am Drücker. In der 17. Minute konnte Argtim Ismaili einen Fehler des Zürcher Schlussmanns ausnutzen und traf ins leere Tor. Es war Ismailis erstes Spiel seit seiner Verletzung im Testspiel gegen den FCZ mit der ersten Mannschaft. Gegen Schaffhausen am Freitagabend war Ismaili zwar noch nicht im Kader des Fanionteams, aber das wird sich vermutlich in den nächsten Wochen wieder ändern.

Knapp zehn Minuten nach Ismailis Treffer jubelten die Wiler bereits wieder. Abazi erhöhte aus kurzer Distanz auf 3:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Und auch in der zweiten Hälfte mussten die Zuschauer nur fünf Minuten auf den ersten Treffer warten. Daniel De Arriba erzielte nach einem Eckball das 1:3 für das Tabellenschlusslicht.

Das Tempo der Wiler blieb aber für die Gäste zu hoch. Aus dem Spiel heraus kamen sie kaum zu Chancen. Nach dem 4:1 durch Andi Salihi war es in der 77. Minute erneut eine Standardsituation, welche das zweite Tor der Blue Stars Zürich brachte. Luis Diogo Miranda nickte zum 2:4 ein.

Nächste Woche wartet das Derby gegen Bazenheid

Und lange sah es so aus, als würde die Partie mit diesem Ergebnis zu Ende gehen. Erst in der Nachspielzeit erhöhte der FC Wil U20 auf das 6:2-Schlussresultat. Der eingewechselte Doriano Giorgio und der «Mann des Spiels» Luan Abazi sorgten für den klaren Wiler Heimsieg.

Der FC Wil U20 kann sich mit diesem Sieg in der Spitzengruppe der 2. Liga inter halten und wird als Favorit ins Derby gegen Bazenheid gehen. Dieses findet am kommenden Samstag um 17.30 Uhr in Bazenheid statt.