Regionalfussball Der FC Wil Frauen muss sich nach dem Cup-Aus auch in der Meisterschaft mit 0:4 geschlagen geben Die Wilerinnen kassieren zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt wieder mehr als nur ein Gegentor und verlieren ihr NLB-Spiel auswärts in Thun mit 0:4. In der Tabelle bleibt Wil aber weiterhin Vierter.

Lina Widmer (rechts) und der FC Wil Frauen erzielen gegen Thun keinen Treffer. Bild: Reto Martin

Trainer Florian Holenstein sagte unter der Woche vor dem Spiel, dass man sich bewusst ist, dass die Partie gegen den Tabellendritten Thun Berner-Oberland schwierig werden wird. «Thun hat Aufstiegsambitionen. Wir hingegen haben das Saisonziel Ligaerhalt», sagte Holenstein. Die Rollen waren vor dem Duell Dritter gegen Vierter also klar verteilt.

Trotzdem wollten die Wilerinnen sich so teuer wie möglich verkaufen. Aber bereits in der 17. Minute brachte Annabel Imhof Thun in Führung. Und nur drei Minuten später doppelte sie direkt nach. Noch vor der Pause war das Spiel entschieden. Jolanda Thomann traf in der 27. Minute zum 3:0. Und auch für sie war es nicht das einzige Tor in dieser Partie. Zehn Minuten vor Schluss machte sie ihren Doppelpack perfekt.

Das Spiel ging aus Sicht der Wilerinnen also 0:4 verloren. In der Tabelle stehen die Frauen des FC Wil aber weiterhin auf dem starken vierten Platz. Für den Aufsteiger geht es noch am kommenden Wochenende zu Hause gegen den FC Zürich U21, bevor man in die verdiente Winterpause gehen kann. Gegen Zürich musste man sich zum Saisonstart mit 1:3 geschlagen geben. Zürich wird wieder als Favorit in die Partie gehen. In der Nationalliga B sind sie Tabellenzweiter.