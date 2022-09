Regionalfussball Der FC Wil Frauen ist in der Nationalliga B angekommen: Dank des 3:1-Heimsiegs gegen Schlieren stehen die Wilerinnen neu auf Platz vier Am Samstagabend spielten die Wilerinnen zu Hause in der Lidl-Arena gegen den FC Schlieren. Wil zeigte eine geschlossene Teamleistung und gewinnt mit 3:1. Nach vier Spielen steht der FC Wil Frauen mit sieben Punkten da. Der Aufsteiger kann also auf einen gelungenen Saisonstart zurückblicken.

Fabienne Hug (links), hier im Zweikampf mit einer Spielerin des FC Solothurn, erzielte gegen Schlieren das 2:1. Bild: Lukas Tannò

Rund zehn Minuten vor Schluss war es die kurz zuvor eingewechselte Vikotria Gerner, welche die Entscheidung brachte. Nach einer Ecke wurde der Ball vom zweiten Pfosten aus in den Fünfmeterraum zurückgeköpft. Dort stand Gerner goldrichtig und musste nur noch einschieben. Es war das 3:1 für den FC Wil Frauen. «Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Es war kein einfaches Spiel, denn Schlieren ist ein gutes Team, aber wir sind souverän aufgetreten und haben verdient gewonnen», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein nach dem Spiel.

Bessere Chancenverwertung als noch gegen Oerlikon

Auf die Frage, was sein Team gegen Schlieren besser gemacht hat, als noch beim 1:1 gegen Oerlikon/Polizei vor einer Woche, sagte Holenstein trocken: «Tore erzielt. Wir hatten gegen Oerlikon mehr Chancen, aber heute waren wir einfach effizienter. So gewinnt man Spiele.»

Das Skore eröffnete Fabienne Lämmler in der 36. Minute. Mit dem 1:0 für die Wilerinnen ging es dann auch in die Pause. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel konnte Fabienne Hug auf 2:0 erhöhen. Die Stürmerin erzielte gegen Schlieren ihren ersten Saisontreffer. Zwar versuchten die Zürcherinnen nun mehr nach vorne zu spielen und suchten den Ausgleich, das bedeutete aber, dass sich für den FC Wil Frauen Räume öffneten.

Diese wusste das Heimteam gut auszunutzen. Ein ums andere Mal kam Wil über die Seiten gefährlich vors Tor, konnte das Spiel aber nicht entscheiden. Erst in der 81. Minute traf Viktoria Gerner zum 3:1-Schlussresultat. Dank dieser drei Punkte stehen die Äbtestädterinnen neu auf dem vierten Tabellenrang. Keine schlechte Platzierung für einen Aufsteiger. Das sieht auch Holenstein so:

«Wir sind in der Liga angekommen. Das Team sieht, dass wir uns in der NLB nicht verstecken müssen und Spiele gewinnen können.»

Wil mit Gastspiel im Wallis

Nach dem zweiten Saisonsieg der Wilerinnen steht am nächsten Wochenende erneut kein einfaches Spiel für sie an. Am Sonntag um 16 Uhr gastiert Wil auswärts beim FC Sion. Die Equipe aus dem Wallis ist noch besser als der FC Wil Frauen in die Spielzeit gestartet und steht momentan auf dem zweiten Tabellenplatz. «Ich erwarte ein schwieriges Spiel, aber wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung zeigen werden», so Holenstein.