Unter der Woche war nicht nur die erste Mannschaft des FC Uzwil im Einsatz. Uzwil II traf am Dienstagabend auf Wattwil Bunt. In der Tabelle trennten die beiden Teams vor der Partie acht Punkte – eigentlich eine klare Sache also. Aber dem war nicht so. Das Team von Spielertrainer Dejan Misic musste eine 0:5-Klatsche einstecken. Zwei Tore und einen Platzverweis in der ersten Halbzeit waren eine zu grosse Hypothek. Damit wird Uzwil in der Tabelle der 2. Liga regio von Steinach überholt und geht am Sonntag als Fünfter ins Duell gegen den Abstiegsgefährdeten FC Linth 04 II.