Es ist die dritte 1.-Liga-Niederlage in Folge für das Team von Trainer Armando Müller. Die Uzwiler kommen gegen den FC Wettswil-Bonstetten nicht richtig in die Partie und bleiben über das gesamte Spiel hinweg offensiv zu harmlos. Am Ende resultiert gegen die Mannschaft aus dem Kanton Zürich eine 0:2-Niederlage.