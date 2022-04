Regionalfussball Der FC Uzwil muss gegen Mitaufsteiger Freienbach eine schmerzhafte Niederlage einstecken Während der FC Uzwil vor Wochenfrist im Stau stecken geblieben ist und daher nicht gegen Paradiso antreten konnte, empfing der Tabellenneunte am Samstagabend den FC Freienbach. Eine Partie mit vielen kleinen Nickligkeiten, sechs gelben Karten, drei Pfostenschüssen und einer unnötigen Niederlage.

Thomas Knöpfel (in Blau) und der FC Uzwil stolpern gegen Freienbach und gehen als Verlierer vom Platz. Bild:Michel Canonica / TAGBLATT

Von Beginn an fuhr Schiedsrichter Jens Imboden eine ziemlich grosszügige Linie. Zahlreiche kleine und versteckte Fouls verhinderten so einen gepflegten Spielaufbau auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz zückte der Unparteiische erst in der 36. Minute die erste gelbe Karte und dies gegen den Freienbacher Spieler Alessandro Sabino. Just jener Spieler, der in der zwölften Minute für den einzigen Torerfolg des gesamten Spiels verantwortlich war.

Mit einem schnell vorgetragenen Konter wurde die Uzwiler Hintermannschaft düpiert, Torhüter Timon Waldvogel blieb chancenlos gegen den Abschluss Sabinos. Es sollte bei diesem einen Treffer bleiben. Zwar erspielte sich der Gast aus dem Kanton Schwyz nach dem Führungstreffer weitere Chancen, blieb aber ohne Torerfolg.

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

In der 44. Minute und kurz nach dem Seitenwechsel rettete für die Uzwiler zweimal die Torumrandung, dementsprechend hätte sich das Heimteam über einen höheren Rückstand nicht beschweren dürfen.

Pech verzeichnete indes auch der FC Uzwil, auch er scheiterte nach einer hervorragend herausgespielten Grosschance am Gehäuse. Andrin Züger verbrachte als Freienbach-Goalie einen ziemlich ruhigen Abend. Zu wenig konsequent und zu ungenau waren die Pässe, weshalb Uzwil Mühe hatte, sich Torchancen zu kreieren.

Unzufriedenheit war spürbar

Schon beim Pfiff zum Pausentee entlud sich bei einigen Uzwiler Akteuren der Frust. Verbales Ausrufen beim Gang in die Kabine zeugte davon. Nach der Pause zeigte sich das Heimteam jedoch verbessert, verlor den Ball aber immer wieder schon im Mittelfeld.

So wurden nur noch wenige, zwingende Chancen kreiert und einige Uzwiler Spieler hatten zunehmend mit Krampferscheinungen zu kämpfen. Neben der Uzwiler Spielerbank beobachtete auch der gesperrte Kristian Nushi, wie sein Team zwar kämpfte, aber bis zur 98. Minute erfolglos blieb. Uzwil Trainer Armando Müller fand nach dem Spiel klare Worte:

«Das ist enttäuschend. Dieses Spiel muss nicht zwingend verloren gehen, aber unser verhaltenes Auftreten in der ersten Halbzeit kann man nicht schönreden.»

Zwar ist sich der Trainer bewusst, dass sein Team in der zweiten Halbzeit besser aufgetreten ist, doch die Möglichkeiten, um dieses Spiel noch zu drehen, waren schlicht Mangelware.

Nichtsdestotrotz blickt Müller schon kurz nach Abpfiff auf das nächste 1.-Liga-Spiel vom kommenden Mittwoch, wiederum auf der Henauer Rüti, wenn der FC Wettswil-Bonstetten zu Gast sein wird. «Mit mehr Ballbesitz, aus einer gesicherteren Verteidigung heraus und mit schnellen Ballstafetten, sollte einem positiven Ergebnis nichts im Wege stehen.»