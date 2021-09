Regionalfussball Der FC Uzwil macht im Derby sein bisher bestes Spiel und holt ersten Punkt Uzwil spielt in der 1. Liga im Derby gegen den FC Gossau 1:1-Unentschieden und holt somit den ersten Punkt der Saison. Der komplette Fehlstart ist somit abgewendet und die Entwicklung der Mannschaft lässt auf weitere positive Resultate hoffen.

Mit Kristian Nushi (in Weiss) für Uzwil und Silvano Schäppi für Gossau standen sich im Derby zwei ehemalige FC-Wil-Spieler gegenüber. Bild: Andrea Stalder

Nach zwei sieglosen Partien wollte Uzwil ein positives Zeichen setzen und die ersten Punkte der Saison einfahren. Gegen Gossau, welche mit sechs Punkten aus zwei Spielen optimal in die Meisterschaft gestartet war, konnte das Team von Trainer Armando Müller nun endlich auch den ersten Punkt der Saison einfahren.

Müller sagte nach dem Spiel: «Ich bin stolz auf diese Mannschaft und habe volles Vertrauen in sie. Sie entwickelt sich von Woche zu Woche weiter. Und genau das ist es, worauf es ankommt.» Uzwil-Spieler Michel Lanker war schon unter der Woche zuversichtlich, dass im Derby endlich der Knoten platzen wird.

Müller sagt aber auch, dass noch nicht alles so funktionierte wie gewünscht:

«Wir haben uns seit dem ersten Spiel immer verbessert. Dass wir erst jetzt gegen Gossau unseren ersten Punkt holen, war nicht so geplant. Wir gehen in jedes Spiel zuversichtlich und wollen immer das Maximum.»

Uzwil in der zweiten Halbzeit das bessere Team

In der Halbzeitpause fand Armando Müller scheinbar die richtigen Worte. Uzwil kam angriffslustig aus der Kabine und suchte den Ausgleich. In der 48. Minute musste der FC Gossau dann auch den ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen. Zoltan Farkas, welcher in der Pause eingewechselt worden war, lieferte eine perfekte Flanke auf den Kopf von Orcun Cengiz.

Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt verdient, aber Uzwil gab sich nicht damit zufrieden und wollte mehr. In der 67. Minute wurde es dann für Gossau noch schwieriger. Denn Verteidiger Filip Degen kassierte die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld. Mehr als 20 Minuten Überzahl für Uzwil. Gossau bekundete fortan Mühe mit dem grossen Einsatz der Gäste.

Sieg wäre nicht gestohlen gewesen

«Wir hätten kurz vor Schluss durch Getuart Asani oder Zoltan Farkas sogar den Siegtreffer erzielen können. Genau an diesen Sachen müssen wir noch arbeiten. In diesen Situationen müssen wir konsequenter werden und das Tor machen. Solche Möglichkeiten bekommen wir nicht jedes Spiel», sagte Trainer Müller hinterher.

Der erste Punkt der Saison ist somit im Trockenen. Einfacher wird es aber nicht, wenn man den Blick in die Zukunft wirft. Nächste Woche wartet mit dem FC Baden der Tabellenführer und eine Woche später gastiert man beim Zweitplatzierten FC Wettswil-Bonstetten.