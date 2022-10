Regionalfussball Der FC Uzwil kann wieder auf seinen Captain zählen: Zum Topspiel gegen Spitzenreiter Lugano II kehrt Timon Waldvogel zwischen die Pfosten zurück Am Samstag trifft der FC Uzwil in der 1. Liga auf Leader Lugano II. Die U21-Mannschaft des Superligisten hat bisher nur zweimal verloren. Uzwil will den Tessinern nun die dritte Niederlage zufügen. Dabei können sie wieder auf einen wichtigen Mann zählen: Captain und Torhüter Timon Waldvogel.

Timon Waldvogel ist seit seinem Wechsel zum FC Uzwil im Jahr 2017 ein wichtiger Rückhalt für den Erstligisten. Bild: Alec Nedic

Abgeklärt, ruhig, souverän und kommunikativ. So muss ein guter Torhüter sein. Das trifft alles auf Uzwil-Schlussmann Timon Waldvogel zu. Der 31-Jährige ist im Jahr 2017 vom FC Tuggen nach Uzwil gewechselt und ist seither nicht mehr aus dem Tor des Erstligisten wegzudenken.

Doch die Uzwiler mussten in dieser Saison mehrheitlich auf die Dienste ihres Captains verzichten. Denn Waldvogel verletzte sich nach vier Saisonspielen im Training. Bei einer Parade blieb er dem kleinen Finger am Boden hängen und brach sich einen Knochen. «Deshalb musste ich die letzten Wochen pausieren. Am Samstag kann ich nun wieder mittun», sagt Waldvogel.

Drei Torhüter kompensierten Waldvogels Abwesenheit

Für ihn und den FC Uzwil waren die vergangenen Wochen also keine einfachen. Der Routinier musste von der Seitenlinie zusehen, Uzwil konnte nicht auf seine Nummer eins setzen. Waldvogel sagt:

«Diese Zeit war nicht so lustig für mich, aber ich habe versucht, so gut es geht, von draussen der Mannschaft zu helfen.»

In seiner Abwesenheit standen drei verschiedene Torhüter im Tor des FC Uzwil. Die eigentlich Nummer zwei Edis Pilica musste nach wenigen Partien ebenfalls verletzt pausieren, Joshua Müller, Torhüter der zweiten Mannschaft, konnte nicht an jedem Spiel dabei sein. So kam es, dass am vergangenen Wochenende in der Cupqualifikation mit Yorick Hostettler der Schlussmann der A-Junioren zwischen den Pfosten stand.

«Sie haben ihren Job wirklich gut gemacht. Der Torhüter ist eine Schlüsselfigur und muss eine gewisse Ruhe ausstrahlen und gut im Team integriert sein. Das sind Edis und Joshua. Mein Ausfall konnte also gut abgefedert werden», sagt Waldvogel.

Timon Waldvogel stand beim Challengeligist FC Wil 37-mal im Tor. Bild: Benjamin Manser

Uzwil zeigte ein gutes erstes Meisterschaftsdrittel

Allgemein ist der 31-Jährige zufrieden mit dem Saisonstart des FC Uzwil: «Wir wussten, dass es keine einfache Spielzeit wird. Man sagt, die zweite Saison nach dem Aufstieg ist die schwierigste. Ich denke aber, wir haben trotz einiger Veränderungen im Sommer ein gutes erstes Meisterschaftsdrittel gespielt.»

Trotzdem hätte der Uzwil-Captain gern den ein oder anderen Punkt mehr geholt. «Ich bin der Meinung, dass wir manchmal Punkte liegengelassen haben. In gewissen Partien, zum Beispiel gegen Tuggen, wurden uns aber klar die Grenzen aufgezeigt. Wenn man also das grosse Ganze betrachtet und weiss, dass wir unseren Kader vor der Saison stark verjüngt haben, stehen wir ungefähr da, wo wir momentan hingehören», sagt Waldvogel zum elften Zwischenrang.

Man rechnet sich gegen Lugano II Chancen aus

Die Moral im Team sei intakt und man glaube an die eigenen Qualitäten, so Timon Waldvogel. Das zeigte auch das letzte Meisterschaftsspiel. Gegen den Tabellendritten Wettswil-Bonstetten holte Uzwil einen 0:2-Rückstand noch auf, das Spiel endete 2:2. «Nun müssen wir uns für unsere guten Leistungen noch öfters mit Punkten belohnen», sagt der 37-fache Challenge-League-Spieler. Das will man nun gegen die U21 des FC Lugano machen. Waldvogel sagt zum kommenden Spiel am Samstag um 15 Uhr:

«Nachwuchsmannschaften sind immer schwierig einzuschätzen und die Tabelle zeigt, dass sie ein gutes Team sind. Aber wir wollen uns nicht verstecken. Es wird ein Duell auf Augenhöhe.»

Für den Captain wird wichtig sein, dass die Mannschaft bereit ist, physisch zu spielen: «Wir müssen versuchen, ihren Rhythmus zu brechen und viele Zweikämpfe zu führen. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass für uns in dieser Partie etwas zu holen ist.»