Regionalfussball Der FC Uzwil ist im Derby gegen Tabellennachbar St. Gallen II chancenlos Im 1.-Liga-Heimspiel geht der FC Uzwil gegen den FC St. Gallen II mit 0:4 unter. Noch vor dem Penalty, der zum 0:2 geführt hat und dem Platzverweis gegen Uzwil kurz vor der Halbzeit, sah es nach Sieg für die St. Galler aus.

Auf der Henauer Rüti kassierte Luca Lanzendorfer (in weiss) und der FC Uzwil gegen St. Gallen II eine herbe 0:4-Niederlage. Bild: Christoph Heer

Zu harmlos im Aufbau gegen vorne, zu viele Fehlpässe schon in der eigenen Platzhälfte und ein motivierter Gegner. Zwar dauerte es bis zur 24. Minute, bis die St.Galler ihre Feldüberlegenheit in ein erstes Tor ummünzen konnten, aber das war nicht entscheidend. Denn der erste torgefährliche Uzwiler Abschluss dauerte es gar bis zur 57. Minute.

Spielentscheidend sind indes die zwei Szenen kurz vor der Halbzeitpause. In der 43. Minute verwandelte die Nachwuchsmannschaft der Espen den völlig zurecht gepfiffenen Strafstoss, ehe fast mit dem Pausenpfiff Tolga Cakir, nach seiner zweiten gelben Karte mit Rot vom Platz musste. Durchatmen und neue Kräfte sammeln war jetzt auf Seite Heimteam angesagt.

Kampf Top – Chancenauswertung Flop

Wer dachte, nach dem Seitenwechsel würden sich die Uzwiler kampflos der Niederlage hergeben, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Zwar führten die St.Galler noch immer die feinere Klinge, doch in Sachen Kampf konnte man den Hausherren keinen Vorwurf machen. In Unterzahl stemmten sie sich gegen die Niederlage, diese abzuwenden schien jedoch, je länger das Spiel dauerte, ein Ding der Unmöglichkeit.

In der 53. Minute wurden die Uzwiler diskussionslos ausgekontert, was mit dem 0:3 bestraft wurde. Von Minute zu Minute kamen jetzt aber die Uzwiler besser ins Spiel. Das lag wohl auch daran, weil der FC St.Gallen II einen Gang zurückgeschaltet hat. In der 74. Minute hätte eigentlich der Ehrentreffer für Uzwil fallen müssen, doch wie es so ist, wer die Chancen nicht macht, bekommt am Ende die Quittung.

Resultatemässig eine klare Angelegenheit

Im Gegenzug zur Uzwiler Grosschance verwandelten die St.Galler einen nächsten Angriff und sorgten so für das Schlussresultat von 0:4. Über 300 Zuschauer verfolgten das Spiel, applaudierten zum Schluss aber nicht des Resultates wegen, sondern vielmehr wegen der Kampfbereitschaft der Uzwiler. Der St.Galler Nachwuchs war heute schlicht und einfach eine Klasse besser, genauer und kaltblütiger.

Das nächste Spiel des FC Uzwil findet nächsten Sonntag um 16 Uhr auswärts in Winterthur statt. Dann spielt man gegen die zweite Mannschaft des FC Winterthur. Die Zürcher konnten ihr Kellerduell gegen Team Ticino 3:0 gewinnen und stehen nun punktgleicht mit Uzwil auf dem 11. Platz.