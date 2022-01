Regionalfussball Der FC Bazenheid hat die Vorbereitung zur Rückrunde in Angriff genommen – das plant das Trainerduo in den kommenden Wochen Mitte März startet in der 2. Liga interregional die Frühjahrsrunde. Dem FC Bazenheid bleiben acht Wochen Zeit, um sich die Basis zu erarbeiten, damit der zweite Teil der Meisterschaft ähnlich erfolgreich verläuft wie der erste.

Maskenpflicht in den Innenräumen: An dieses Bild wird man sich gewöhnen müssen. Der FC Bazenheid während des ersten Trainings des Jahres im Fitnesscenter Fitpoint im Kirchberger Stelz. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Zeiten, in denen sich die Spieler des FC Bazenheid nach Abschluss der Vorrunde auf ihren Lorbeeren ausruhen konnten, sind vorbei. Seit Montag bereitet sich die Mannschaft auf die in zwei Monaten beginnende Rückrunde vor. Weil der Sportplatz Ifang in den Wintermonaten jeweils über einen längeren Zeitraum gesperrt ist, müssen die Akteure nach Alternativen suchen.

Eine davon ist das Fitnessstudio Fitpoint im Kirchberger Stelz. Für Trainings auf dem Platz steht ihnen der Kunstrasen auf dem Wiler Bergholz zur Verfügung. Zwischendurch dürfte das Trainerduo Bernhardsgrütter/Dux die eine oder andere Laufeinheit einstreuen.

Ob wie vorgesehen vom 19. bis 26. Februar ein Trainingslager in der Türkei hinzukommt, wird kurzfristig entschieden. Dies hängt davon ab, wie sich die epidemiologische Lage entwickelt. Trainer Daniel Bernhardsgrütter sagt:

Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben uns die Option offengehalten, das Trainingslager ohne Kostenfolge kurzfristig absagen zu können.»

Beim Bodycombat gibt es Verbesserungspotenzial

Dass Fussballer in ihren Bewegungsabläufen Verbesserungspotenzial haben, zeigte sich am Montagabend. Unter Leitung von Instruktorin Julia stand eine Einheit Bodycombat auf dem Programm. Die Bemühungen beim Ganzkörpertraining waren offensichtlich, der Kommentar danach von Trainer Bernhardsgrütter bestätigt aber das Gesehene: «Da kann man noch daran arbeiten.»

Er hat eigenen Angaben zufolge über die Festtage selber «etwas gesündigt» und stand deshalb persönlich auf dem Parkett und beteiligte sich an der Trainingslektion. Die nächste Übungseinheit wird schon am Mittwochabend auf dem Wiler Kunstrasen absolviert.

Nachdem die Bazenheider nach Ablauf der Vorrunde an der Transferfront äusserst aktiv waren und sieben neue Spieler verpflichteten (diese Zeitung berichtete), ist es hinter den Kulissen wieder ruhiger geworden. Nach Auskunft von Sportchef Dejan Baumann ist es denkbar, dass die Aktivitäten nicht ganz abgeschlossen sind: «Wir werden in den nächsten Wochen noch ein paar Spieler testen. Es wäre möglich, dass sich daraus etwas ergibt.» Das Gros des Kaders steht aber, auch deshalb, weil kein Spieler in den Wintermonaten den FC Bazenheid verlassen hat.

Fünf Trainingspartien sind vereinbart

Die Bazenheider haben insgesamt fünf Testspiele vereinbart – alle auf fremdem Terrain. Gestartet wird am 29. Januar (Anpfiff: 17 Uhr) auf der Rüti gegen den Zweitligisten Henau. Am selben Ort gastieren die Alttoggenburger am 5. Februar um 13 Uhr. Dann kommt es zum Vergleich gegen den Erstligisten Uzwil.

Die weiteren Testspiele: 12. Februar, 15 Uhr, Eschen/Mauren (1.) – FC Bazenheid. Mittwoch, 16. Februar, 20 Uhr, FC Bazenheid – SC Bronschhofen (2.), Bergholz Wil. Samstag, 5. März, 12.30 Uhr, FC Rüti ZH (2.) – FC Bazenheid. Der Meisterschaftsstart erfolgt am 12. März auswärts bei Aufsteiger Rorschach-Goldach. Das erste Heimspiel bestreiten die Bazenheider am 19. März gegen die Zürcher Blue Stars.