Regionalfussball Das Lokalderby als Wendepunkt: Der FC Uzwil will gegen Gossau wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden Erstligist FC Uzwil steckt im Abstiegskampf. Obwohl die Leistungen in letzter Zeit eigentlich gut waren, konnte er seit sieben Spielen nicht mehr gewinnen. Im Derby gegen den FC Gossau am Donnerstagabend wollen die Uzwiler nicht nur eine gute Leistung zeigen, sondern auch endlich wieder einen Sieg feiern.

Der FC Uzwil beklagt einige verletzungsbedingte Absenzen. Ob Topskorer Ensar Hajrovic (links) gegen Gossau auflaufen kann, ist noch unsicher. Bild: Michel Canonica

Kurz nach dem Abpfiff am vergangenen Samstag war Uzwil-Trainer Markus Wanner unzufrieden. Sein Team kassierte gegen den SV Höngg in der 93. Minute den 2:2-Ausgleich. Und das, obwohl die Uzwiler die Partie dominierten. «Wir machen zu viele einfache Fehler. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss mit dem Team einmal ein ernstes Wort reden», sagte Wanner nach dem Spiel.

Wie hat die Mannschaft auf diese klare Ansage reagiert? «Die Enttäuschung war auch bei den Spielern gross. Sie waren aber sehr selbstkritisch und haben die Verantwortung für die verlorenen Punkte auf sich genommen. Wir haben dann das Spiel analysiert, abgehakt und uns entschieden, nach vorne zu schauen», so Wanner.

Im Derby eine Reaktion zeigen

Der FC Uzwil habe laut dem Trainer ein junges Team und junge Spieler würden manchmal Fehler machen. «Das ist auch kein Problem. Aber wenn man mehrere Spiele hintereinander die gleichen Fehler macht, muss daraus gelernt werden.» Das habe die Mannschaft eingesehen und will dies nun auch im Derby auswärts gegen Gossau heute Abend um 20 Uhr umsetzen.

Für den FC Uzwil könnte das Lokalderby zu einem Wendepunkt im Kampf um den Ligaerhalt werden. «Das Team weiss, um was es geht. Alle Spieler sind heiss und freuen sich auf das Spiel.» Gossau sei in seinen Augen Favorit, aber man werde alles geben, um endlich wieder einen Sieg zu feiern, so Wanner. Er ergänzt: «Wenn wir gegen Gossau gewinnen, sehen die vergangenen drei Unentschieden besser aus, als wenn wir verlieren.»

Wanner würde auch bei einem Abstieg bleiben wollen

Auch wenn momentan beim FC Uzwil der Wurm drin ist und er acht Spiele vor Schluss mitten im Abstiegskampf steht, bleibt der Trainer zuversichtlich. «Wir haben in dieser Saison schon oft gezeigt, dass wir in der 1. Liga mithalten können. Wenn wir nun die guten Leistungen aus den letzten Spielen weiterziehen und uns mit positiven Resultaten belohnen können, dann werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben», sagt Wanner. Er fährt schmunzelnd fort: «Ansonsten spielen wir halt achtmal unentschieden. Ich denke, das würde auch reichen.»

Reicht es aber nicht und der FC Uzwil würde in die 2. Liga interregional absteigen, würde Wanner, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, Trainer bleiben? Wanner meint: «Das war in den Gesprächen gar nie ein Thema. Denn wir gehen ganz klar davon aus, dass der Ligaerhalt realisiert wird. Ich kann aber sagen, dass ich auch in der 2. Liga inter bereit wäre, den FC Uzwil zu trainieren. Ob der Verein das dann auch wollen würde, ist eine andere Frage.»