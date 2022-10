Regionalfussball Dank einem Dreierpack von Luan Abazi: Der FC Wil U20 gewinnt gegen Frauenfeld und feiert den zweiten Sieg in Folge Die Lebensversicherung des FC Wil U20 heisst Luan Abazi. Der Mittelstürmer schoss die Wiler mit einem Dreierpack zum 4:2-Sieg über Frauenfeld. Mit diesem Sieg steht die Wiler U20 neu auf dem fünften Platz – nur drei Punkte hinter dem Leader der 2. Liga inter FC Balzers.

Stürmer Luan Abazi (in Weiss) führt mit zehn Treffern die Torschützenliste der 2. Liga interregional, Gruppe 5 an. Bild: Lukas Tannò

Die Saison des FC Wil U20 ist bisher ein Auf und Ab. Aus acht Partien konnten vier gewonnen werden, dreimal mussten die Wiler als Verlierer vom Platz und einmal spielten sie unentschieden.

Nach zwei Niederlagen in Folge im September schossen sich die Äbtestädter am vergangenen Wochenende beim 8:4 gegen Lachen/Altendorf den Frust von der Seele. In einer ähnlichen Manier machten die Wiler am Samstagabend weiter. Gegen den FC Frauenfeld konnte das Team von Trainer Fabinho mit 4:2 gewinnen.

Wiler U20 mit zweitbester Offensive der Liga

Die Wiler sind torhungrig, sie stellen mit 25 Toren hinter dem FC Balzers die beste Offensive. Ein grosser Mitgrund für diese Durchschlagskraft ist auch Verstärkungsspieler Luan Abazi aus der ersten Mannschaft. In sechs Spielen traf der nordmazedonische U21-Nationalspieler zehnmal. Zweimal konnte er sogar einen Dreierpack schnüren.

2. Liga regio: Aufsteiger Flawil kassiert eine 2:8-Packung In der Gruppe 1 der 2. Liga regio musste sich der FC Flawil gegen den Tabellenzweiten Abtwil-Engelburg deutlich geschlagen geben. Auswärts in Abtwil geht der Aufsteiger mit 2:8 unter. Bei Abtwil-Engelburg treffen dabei acht verschiedene Spieler. Flawil steht nach dieser Niederlage weiterhin unter dem Strich. In der gleichen Gruppe spielte der FC Uzwil II gegen den Drittplatzierten Altstätten 0:0. Die Uzwiler können sich beim Favoriten also mit einem Punkt belohnen.

Für die beiden regionalen Teams der Gruppe 2 gab es am Sonntag zwei Unentschieden. Der SC Bronschhofen spielte auswärts in Steinach 2:2 und das Überraschungsteam der Liga, der FC Henau, kam gegen Eschenbach nicht über ein 3:3 hinaus. Die Henauer sind damit neu Tabellenzweiter. (lto)

Einer davon gelang ihm am Samstag gegen Frauenfeld. Bereits in der 13. Minute eröffnete er das Skore. Nachdem Frauenfeld die Partie ausglich, war es wiederum Abazi, der zum 2:1 traf. Und auf den erneuten Ausgleich der Thurgauer antwortete Abazi nach dem Führungstreffer durch Jan Hagmann mit dem 4:2.

Durchschnittlich trifft der Mittelstürmer alle 27 Minuten – kein schlechter Wert. Er führt damit nicht nur die Torschützenliste der Gruppe 5 der 2. Liga inter an, sondern ist auch die Lebensversicherung des Wiler Nachwuchsteams. So manch ein Punkt sicherte Abazi seiner Mannschaft. Das will er auch am kommenden Sonntag zu Hause gegen die SV Schaffhausen wieder tun.