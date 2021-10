Regionalfussball Bittere Derbyniederlage für Bronschhofen: Henau holt gegen den Zweitplatzierten wichtige Punkte In der 2. Liga regional muss sich der SC Bronschhofen dem FC Henau mit 1:3 geschlagen geben. Der 3.-Liga-Aufsteiger aus Henau war von der ersten Spielminute gewillt das Derby für sich zu entscheiden. Mit ihrem zweiten Saisonsieg hat Henau dem SC Bronschhofen dessen zweite Niederlage der Meisterschaft zugeführt.

Bronschhofens Andi Qerfozi (in Gelb) kann sich im Zweikampf gegen Manuel Bossart und Patrick Meier des FC Henau behaupten. Bild: Lukas Tanno

Die Rollen waren vor dem Spiel eigentlich klar verteilt. Der SC Bronschhofen hat vor einer Woche noch gegen den ungeschlagenen Leader Rapperswil-Jona II einen 0:2-Rückstand aufgeholt und stand nur einen Punkt hinter der Tabellenführung. Der FC Henau hingegen kam im Kellerduell gegen Wattwil Bunt am letzten Wochenende nicht über ein Unentschieden hinaus und ging als Tabellenletzter in die Partie auf der Bronschhofener Ebnet.

«Die Rangliste ist in einem Derby nicht so aussagekräftig», sagte Bronschhofen-Trainer Alessandro Maier nach dem Spiel. Damit hatte er recht, denn der FC Henau ging nicht wie ein Schlusslicht in die Partie. Das Team von Arlind Sopa war von der ersten Spielminute an kampfbereiter und bissiger als die Heimmannschaft. Der Henau-Trainer fand deshalb:

«Wir haben eine perfekte erste Halbzeit gespielt. Wir haben wenig bis gar keine Torchancen zugelassen und müssten sogar mit eins bis zwei Toren mehr in die Pause gehen. Im ersten Durchgang haben wir das Fundament für den Sieg gelegt.»

Bronschhofen hatte durchaus Mühe ins Spiel zu finden. Das sah auch Alessandro Maier so: «Wir hatten nicht nur Mühe ins Spiel zu kommen, sondern haben die ganze erste Hälfte verschlafen.» Henau ging dementsprechend in der 22. Minute durch den Captain Dario Regazzoni in Führung. Nach einem Eckball stand er frei vor dem Tor und musste den Ball nur noch flach über die Linie schieben.

Genau zehn Minuten später lancierten die Henauer den nächsten Angriff. Regazzoni stürmte über die linke Seite in den Strafraum und sah den mitlaufenden David Marku. Dieser erhöhte mit seinem Schuss auf 2:0 für Henau. Noch vor der Pause versuchte Bronschhofen-Trainer Maier zu reagieren und brachte in der 34. Minute Nicola Guntersweiler für Metin Sakiri. Am Spielstand änderte sich aber vor der Pause nichts mehr.

Bronschhofener Anschlusstreffer kam zu spät

Nach dem Seitenwechsel kam Bronschhofen besser ins Spiel. Man suchte den Anschlusstreffer, scheiterte aber ein ums andere Mal an der Henauer Hintermannschaft, welche längst im Verwaltungsmodus war. In der 85. Minute konnte der eingewechselte Nicola Guntersweiler mit einem schönen Lupfer über den Torhüter den sich abzeichnenden Anschlusstreffer für Bronschhofen erzielen.

In den Schlussminuten scheiterte Andi Qerfozi noch alleine vor dem Tor am Henau-Schlussmann Manuel Eberle und mit dem Schlusspfiff erzielte Viznu Easwaralingam dann sogar noch das 3:1 für Henau, nachdem der Bronschhofener Torhüter den Ball im Mittelfeld verloren hatte.

Für Arlind Sopa ein verdienter Henauer-Derbysieg: «Wir haben heute über 90 Minuten ein gutes bis sehr gutes Spiel gezeigt. In der ersten Hälfte haben wir den Gegner dominiert und in der zweiten Halbzeit die Führung gut verwaltet. Natürlich haben wir am Schluss das nötige Wettkampfglück, dass wir nicht den Ausgleich bekommen, sondern dann noch das 3:1 machen können. Dieser Sieg gibt uns wichtige Punkte und macht Mut fürs nächste Derby in einer Woche gegen Uzwil II.»