Regionalfussball Bazenheid bezieht überraschend eine Heimniederlage gegen Lachen/Altendorf – Die Wiler U20 hingegen gewinnt den Spitzenkampf gegen Frauenfeld Nach zuletzt drei Siegen in Serie wähnte man sich beim FC Bazenheid auf dem Weg nach vorn. Deshalb ist das 2:3 gegen Lachen/Altendorf ein herber Rückschlag. Weiterhin im Hoch ist hingegen der Wiler Nachwuchs, der Frauenfeld gleich mit einer 5:0-Packung auf die Heimreise schickte.

Giovanni Pentrelli (links) schoss gegen Lachen/Altendorf zwar das 1:1, am Ende blieb ihm trotzdem das Nachsehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Das war anders vorgesehen. Nach den überzeugenden Leistungen der letzten Wochen, in denen sich die Bazenheider auf Rang 4 in der Tabelle vorgearbeitet hatten, wollten sie mit dem vierten Saisonsieg ihre starke Form bestätigen.

Nach dem 2:3 gegen Lachen/Altendorf müssen die Ziele aber revidiert werden, den ein Spitzenplatz ist vorerst ausser Reichweite.

Die Gäste gehen durch Klincov in Führung

Als Klincov nach 25 Minuten am hinteren Pfosten vergessen geht und ungehindert das 0:1 erzielen kann, ist dies noch kein Grund, sich zu beunruhigen, denn schliesslich waren die Einheimischen in der Phase davor die bessere Mannschaft. Sie treten auch danach dominant auf und kommen deshalb gut zehn Minuten später zum verdienten Ausgleich. Giovanni Pentrelli verwandelt nach schöner Vorarbeit von Dejan Misic zum 1:1.

Als Lachen/Altendorf nach dem Seitenwechsel nach rund einer Stunde wiederum in Führung geht, tauchen erste Zweifel auf, ob es mit dem vierten Saisonsieg noch etwas wird. Es ist dann Captain Marc Ott, der durch einen verwandelten Elfmeter die Hoffnungen auf den vierten Sieg in Folge schürt. Am Ende reicht es aber nicht einmal zu einem Punkt. In der Nachspielzeit schlägt der Gast aus dem Kanton Schwyz erneut zu und schiesst das siegbringende 3:2.

Nach den aufwühlenden 90 Minuten war Bazenheid-Präsident Danny Lüthi ziemlich bedient: «Wir hatten mehr Spielanteile, schade, dass wir daraus nicht mehr gemacht haben.» Scheinbar ist die Mannschaft doch nicht so gefestigt, wie es in den letzten Wochen den Anschein erweckte. Statt mit weiteren drei Punkten erstmals in dieser Saison auf einem Podestplatz zu stehen, sind die Toggenburger nach der unnötigen Niederlage bis auf Rang 8 durchgereicht worden.

Der Wiler Nachwuchs mit Galaauftritt

Der letztjährige Fastabsteiger Frauenfeld hatte nach fünf Runden schon 13 Punkte gesammelt und war als einziges Team der Gruppe 4 noch ungeschlagen. Am Samstag wurden den Thurgauern bei der 0:5-Packung aber die Grenzen aufgezeigt.

Die Mannschaft lag bereits bei Halbzeit mit 0:4 hinten und konnte den Schaden im zweiten Durchgang dann halbwegs in Grenzen halten. Zu den Torschützen auf Wiler Seite gehörte erneut Metin Bahtiyari, der in sechs Spielen schon elfmal getroffen hat. Knapp 50 Prozent aller Wiler Tore gehen auf sein Konto.

Mit den drei Punkten ist der Wiler Nachwuchs nun erster Verfolger von Spitzenreiter SV Schaffhausen, der sich gegen Aufsteiger Bülach mit 2:0 hinwegsetzte. Frauenfeld hingegen ist auf Rang 3 zurückgefallen.