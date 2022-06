Regionalfussball Aufsteiger Henau schafft den Ligaerhalt: So beenden die regionalen Teams die Saison in der 2. Liga regional Der FC Henau war bis zum letzten Spieltag in der 2. Liga regio in den Abstiegskampf verwickelt. Mit dem Unentschieden gegen Steinach schafften sie als Tabellenneunter den Ligaerhalt. Der FC Sirnach steigt in die 3. Liga ab, Bronschhofen beendet die Saison auf Platz zwei und Uzwil II wird Sechster.

Marvin Wiedemeier (rechts) sorgte mit zwei Toren am letzten Spieltag gegen Steinach für den Erhalt in der 2. Liga regional. Bild: Benjamin Manser

Mit dem Rekurs und dem darauffolgenden Forfaitsieg gegen Uzwil II machte der FC Henau schon unter der Woche einen grossen Schritt Richtung Ligaerhalt. Mit dem 2:2-Unentschieden am Samstag gegen den Favoriten aus Steinach schaffte Aufsteiger Henau den Erhalt in der 2. Liga regional.

Für Henau hätte vieles schief laufen müssen, dass er am letzten Spieltag noch auf einen Abstiegsplatz gerutscht wäre. Schmerikon musste gegen Uzwil II gewinnen und Henau hätte bei einer Niederlage gegen Steinach noch einige Strafpunkte sammeln müssen. Dann wäre das Team von Trainer Arlind Sopa in die 3. Liga abgestiegen. Weil Schmerikon aber gegen die zweite Mannschaft des FC Uzwil verlor und Henau in seinem Spiel ein Unentschieden holte, spielt man auch kommende Saison in der 2. Liga regional.

Dafür gesorgt hat Marvin Wiedemeier. Mit seinen Toren in der 19. und 67. Minute sorgte er bereits früh für die Entscheidung. Zwar glich Steinach in der 89. Minute noch aus, aber der Henauer Ligaerhalt war Tatsache.

Bronschhofen schlägt den bereits abgestiegenen FC Sirnach

Bereits vor dem letzten Spieltag stand Sirnach als Absteiger in die 3. Liga fest. Der einst beste Thurgauer Fussballverein spielte eine ganz schwache Saison und konnte aus 22 Spielen nur gerade mal zwölf Punkte holen. Auch in ihrem letzten Spiel in der 2. Liga regional ging das Team von Trainer Damian Gimenez als Verlierer vom Platz.

Gegen den Tabellenzweiten SC Bronschhofen musste man sich 1:3 geschlagen geben. Jelid Veliu konnte zwar in der 42. Minute den Treffer von Bronschhofens Raphael Schwager ausgleichen, aber Schwager doppelte nach dem Seitenwechsel nach. Das 3:1 durch Tsega Khangsar in der 59. Minute war der Schlusspunkt dieser Partie.

Bronschhofen schafft dank dieser drei Punkte und dem Stolperer von Steinach gegen Henau wieder den Sprung auf den zweiten Tabellenrang. Das Team von Trainer Alessandro Maier beendet die Saison nur sechs Punkte hinter Leader Rapperswil-Jona II.

Uzwil II auf Platz sechs

Der FC Uzwil II hat eine turbulente Woche hinter sich. Nach dem vermeintlichen Sieg gegen Henau vor einer Woche stand man für kurze Zeit auf dem vierten Platz. Weil Uzwil aber mit Yanis Uetz einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hat, legte Henau Rekurs ein und Uzwil bekam drei Punkte abgezogen. Plötzlich war Uzwil auf dem achten Platz.

Dank den Toren von Nino Cabernard und Stefan Todorovic gewinnt Uzwil II gegen den Tabellenvorletzten Schmerikon mit 2:0. Damit beendet das Team von Spielertrainer Dejan Misic die Saison in der 2. Liga regional auf dem sechsten Platz.