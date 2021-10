Regionalfussball Auf Bazenheid und den FC Wil U20 warten diese Woche mit Weesen und Kreuzlingen zwei schwierige Aufgaben In der 2. Liga interregional müssen die zwei regionalen Teams FC Bazenheid und FC Wil U20 an diesem Wochenende gegen zwei starke Gegner spielen. Bazenheid trifft auswärts auf das offensivstarke Weesen und das Team von Trainer Fabinho empfängt zu Hause den Leader FC Kreuzlingen.

Gegen Bazenheid mussten Marko Krunic (links) und die Wil U20 noch eine Niederlage einstecken. Nun geht es gegen den Leader aus Kreuzlingen. Bild: Tobias Garcia

(Wil, 03. Oktober 2021)

Der FC Bazenheid ist auf bestem Weg, an die glorreichen Zeiten nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga interregional im Jahr 2017 anzuknüpfen. Die Saison 2017/2018 schloss die Mannschaft mit 44 Punkten auf Platz 5 ab, im Jahr darauf reichte es mit 40 Zählern ebenfalls zum fünften Schlussrang. Aktuell liegt das Team erneut auf Platz 5, hat aber nach acht Runden und 16 Punkten einen besseren Punkteschnitt als bei den erwähnten Spielzeiten.

Damit dies so bleibt, müsste die Mannschaft am Samstag um 16 Uhr auch in Weesen punkten. Kein leichtes Vorhaben, denn die Elf um Trainer Philipp Egli gehört bisher mit 17 erzielten Punkten zu den positiven Überraschungen. Mit 23 geschossenen Toren weist der Tabellenvierte zudem einen Wert auf, der nur vom souveränen Leader Kreuzlingen (29) übertroffen wird. Im Auge behalten müssen die Bazenheider speziell Fernando Rodrigues. Er allein schoss elf der 23 Tore.

Wil U20 will auch gegen den Leader offensiv spielen

Nach zwei Niederlagen in Folge steht der FC Wil U20 nur noch auf dem achten Tabellenplatz. Bevor man gegen Bazenheid und Amriswil verloren hatte, konnte man viermal in Serie gewinnen und es sah so aus, als würde die zweite Mannschaft des FC Wil sich in der Spitzengruppe der 2. Liga inter festsetzen können. Nun wartet am kommenden Wochenende die schwerste Aufgabe der noch jungen Saison auf die Wiler.

Am Sonntag um 16 Uhr reist der ungeschlagene Tabellenführer FC Kreuzlingen ins Stadion Bergholz. Gegen das Team vom Bodensee wird es sicher ein schwieriges Spiel. Wil-Trainer Fabinho bereitet sich aber auf dieses Spiel, wie auf jedes andere vor. Er möchte seine Mannschaft wieder offensiven Ballbesitzfussball spielen lassen und Kreuzlingen ärgern. Ob man so gegen den Leader zum Erfolg kommen kann, wird sich zeigen.