Regionalfussball 12-Tore-Spektakel im Bergholz: Der FC Wil U20 schiesst sich den Frust von der Seele und gewinnt 8:4 gegen Lachen/Altendorf Nach drei sieglosen Partien holt sich der FC Wil U20 den dritten Saisonsieg in der 2. Liga interregional. Das Torfestival gegen Lachen/Altendorf konnte die Wiler Nachwuchsmannschaft, dank einigen Verstärkungsspielern des Fanionteams, mit 8:4 für sich entscheiden.

Umar Saho Sarho (in Weiss), normalerweise im Dienste der ersten Mannschaft, erzielte gegen Lachen/Altendorf drei Tore für die Wiler U20. Bild: Tobias Garcia

Das U20-Nachwuchsteam spielt für den FC Wil eine wichtige Rolle. Denn im Team von Trainer Fabinho werden oft Spieler der ersten Mannschaft eingesetzt, die im Fanionteam nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinauskommen.

Aber nicht nur für die erste Mannschaft ist es wichtig, dass ihre Spieler Einsatzminuten sammeln, denn auch das U20-Team selbst ist auf die Qualitäten dieser Akteure angewiesen. Das merkte man vor allem letzte Woche als aufgrund der Nationalmannschaftspause kein Spieler des Challenge-League-Teams bei der U20 eingesetzt wurde. Die Partie gegen Adliswil ging mit 1:4 verloren. Es war bereits das dritte sieglose Spiel in Folge.

Spieler der ersten Mannschaft machen den Unterschied

Beim Duell mit Lachen/Altendorf aus dem Kanton Schwyz standen mit Nico Strübi, Daniel Haarbo, Umar Saho Sarho und Toptorschütze Luan Abazi direkt wieder vier Spieler der ersten Mannschaft in der ersten Elf. Und diese legten direkt mit einem Startfeuerwerk los. Bereits in der 3. Minute traf Jan Hagmann zum 1:0. Und auf den Ausgleich in der 10. Minute antworteten die Wiler mit drei Toren innert sechs Zeigerumdrehungen. Abazi und zweimal Saho Sarho stellten auf 4:1 für das Heimteam.

2. Liga regional: Erste Saisonpleite für den FC Henau FC Henau-Trainer Arlind Sopa wusste, dass die Aufgabe am Samstag gegen 2.-Liga-inter-Absteiger Calcio Kreuzlingen keine einfache sein wird. Das zeigte bereits die erste Hälfte, denn zur Pause führte Kreuzlingen mit 2:0. Und nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stand es 3:0. Der Spitzenreiter der 2. Liga regio, Gruppe 2 gab zwar nicht auf, das 1:3 kam aber zu spät. Rund zehn Minuten vor Schluss stellte Kreuzlingen auf 4:1. Es ist die erste Saisonniederlage für den überraschenden Tabellenführer.

In der gleichen Gruppe konnte der SC Bronschhofen sein Spiel gegen Aufsteiger Tobel-Affeltrangen mit 2:1 für sich entscheiden. Dank diesem Sieg findet sich Bronschhofen im Tabellenmittelfeld wieder.



In der Gruppe 1 der 2. Liga regio verloren beide regionalen Teams, Flawil und Uzwil II, ihre Duelle. Flawil musste sich gegen Winkeln mit 3:6 geschlagen geben und der FC Uzwil II verlor zu Hause gegen Montlingen mit 1:2. Damit stehen beide Teams zwar über dem Strich, von einem gelungenen Saisonstart kann aber in beiden Fällen nicht gesprochen werden. (lto)

Und noch vor dem Seitenwechsel trafen der Däne Daniel Haarbo und Alen Coric zum zwischenzeitlichen 6:2 für die Wiler U20. Das Torspektakel war aber noch nicht fertig, denn nach der Pause durfte sich auch Verteidiger Andi Salihi in die Torschützenliste eintragen lassen. Lachen/Altendorf konnte zwar noch zwei Treffer erzielen, den Schlusspunkt setzte aber der Mann des Spiels. Umar Saho Sarho schnürte in der siebten Minute der Nachspielzeit seinen Dreierpack.

Damit hat er in dieser Saison nur einen Treffer weniger als der Toptorschütze der Liga, Luan Abazi (7 Tore), erzielt. Der FC Wil U20 schoss sich also regelrecht den Frust der letzten Wochen von der Seele. Dank diesem Dreier steht die U20 nun vor den Schwyzern in der Tabelle auf Platz zehn. Am kommenden Wochenende gastieren die Wiler auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld.