Regionaler Führungsstab koordiniert Helfende und Hilfesuchende im Hinterthurgau

Der Regionale Führungsstab sucht auch nach Personen mit medizinischen Grundkenntnissen: «Wenn Sie über medizinische Grundkenntnisse verfügen, helfen wollen und nicht zur Risikogruppe (Menschen über 65 Jahre oder mit Vorerkrankungen) gehören, melden Sie sich so schnell als möglich beim RFS Hinterthurgau», schreibt der RFS HTG. Nach der ersten Kontaktaufnahme werden diese Personen umgehend an den Kantonalen Führungsstab weitergeleitet, der jederzeit informiert ist, wo Personen mit medizinischen Vorkenntnissen am dringendsten benötigt werden.