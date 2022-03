Regionalderby «Um unser Saisonziel zu erreichen, müssen wir Spiele gewinnen»: Uzwil-Trainer Armando Müller will im Derby gegen Gossau den nächsten Sieg einfahren Nach dem erfolgreichen Rückrundenstart mit dem 3:0-Sieg gegen Thalwil steht für den FC Uzwil das Ostschweizer 1.-Liga-Derby gegen Gossau an. Im Hinspiel teilten sich die beiden Teams noch die Punkte. Trainer Armando Müller möchte, dass im Heimspiel am Samstag alle drei Punkte in Uzwil bleiben.

Kristian Nushi (in Weiss) und der FC Uzwil möchten sich im Heimspiel gegen Gossau den nächsten Dreier der Saison erkämpfen. Bild: Andrea Stalder

(Gossau, 04.09.21)

Dass der FC Uzwil sich in dieser 1.-Liga-Saison nicht mehr als Aufsteiger fühlt, zeigen die Fortschritte der Mannschaft von Trainer Armando Müller. Und obwohl sich am Saisonziel Ligaerhalt nichts geändert hat, fühlt sich die Ausgangslage der Uzwiler vor dieser Rückrunde doch anders an als noch im Sommer vor dem Saisonstart. Dies bestätigt auch Müller:

«Nach den positiven Erfahrungen aus der Vorrunde wissen wir, was wir können. Wir hatten diesen Winter eine längere Vorbereitungszeit als im Sommer und sind bereit, alles zu geben.»

Damit meint der Übungsleiter, dass der FC Uzwil versuchen wird, jedes Spiel zu gewinnen. Denn, um so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, müssen Punkte her. «Um unser Saisonziel zu erreichen, müssen wir Spiele gewinnen, aber es lastet kein Druck auf uns. Es überwiegt mehr die Freude, ans Leistungslimit zu gehen und allen zu zeigen, was wir können», sagt Müller.

Eine Partie, in welcher der FC Uzwil sicherlich an sein Leistungslimit gehen muss, ist das Derby gegen den FC Gossau am Samstag um 17 Uhr. Die Gossauer stehen momentan drei Punkte hinter Uzwil auf dem elften Tabellenplatz. Das Spiel ist also für beide Teams von grosser Bedeutung.

Der FC Uzwil geht nicht mehr als Underdog in jedes Spiel

Beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel waren die Rollen noch etwas anders verteilt. Für Uzwil war es damals der erste Punktgewinn und für Gossau der erste Punktverlust der Saison. Dass sich die Rollen inzwischen geändert haben, wäre etwas viel gesagt, aber Uzwil geht sicherlich mit der breiteren Brust als Gossau in dieses Derby. Die Gossauer mussten sich zum Rückrundenstart Winterthur II klar mit 1:5 geschlagen geben.

Trotzdem ist die Qualität im Kader des FC Gossau nicht zu übersehen. Mit Nico Abegglen und Silvano Schäppi haben sie zwei ehemalige Profifussballer in ihren Reihen und mit Winterneuzugang Noah Frick vom SC Brühl steht sogar ein liechtensteinischer Nationalspieler in Gossau unter Vertrag.

Konkurrenzkampf im Uzwiler Sturm

Aber auch Uzwil war im Winter nicht untätig und rüstete vor allem in der Offensive nach. Fabio Moser und Andrea Lo Re sollen zusammen mit dem wieder genesenen Getuart Asani auf Torejagd gehen. Über den neu entfachten offensiven Konkurrenzkampf sagt Müller:

«Klar konkurrieren sich diese Spieler, aber alle haben sehr grossen Respekt voreinander und pushen sich gegenseitig zu Bestleistungen.»

Die Frage, ob der FC Uzwil mit den Winterneuzugängen nun eine bessere Mannschaft ist als noch vor der Saison, möchte Müller nicht bejahen. «Wir sind sicherlich ein besseres Team geworden, aber das liegt nicht nur an unseren neuen Spielern. Wir haben seit dem Sommer einige Fortschritte gemacht und sind über die gesamte Saison hinweg gewachsen und näher zusammengerückt. Dieser ganze Prozess hat uns zu einem besseren Team gemacht.»

Dass der FC Uzwil stärker geworden ist und mit allen Mitteln den Ligaerhalt erreichen will, kann er nun direkt im Derby gegen Gossau am Samstag um 17 Uhr zu Hause auf der Sportanlage Rüti zeigen. Wenn das Team von Trainer Armando Müller gewinnt, könnte der Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe geschafft und der Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrössert werden.