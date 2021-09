Regionalderby Nach zwei Niederlagen: Der FC Uzwil ist im Derby gegen Gossau unter Zugzwang In der 1. Liga kommt es am Samstag zum Ostschweizer Derby zwischen dem FC Gossau und dem FC Uzwil. Uzwil muss nach zwei Niederlagen unbedingt punkten, um den kompletten Fehlstart in die Meisterschaft noch abzuwenden.

Michel Lanker (in Blau) will mit dem FC Uzwil gegen seinen Ex-Klub Gossau die ersten Punkte der Saison einfahren. Bild: Donato Caspari

Der FC Uzwil ist denkbar unglücklich in die 1.-Liga-Saison gestartet. Im ersten Spiel gegen Eschen/Mauren musste man direkt eine 0:4-Klatsche einstecken. Die Abläufe haben beim Saisonauftakt nicht wunschgemäss funktioniert, das hat auch Trainer Armando Müller bemerkt. Er forderte nach dem Spiel überall konsequenter zu werden.

Letztes Wochenende gegen Thalwil hat sich der FC Uzwil schon eher wie ein 1. Ligist präsentiert. Müllers Vorgaben wurden teilweise umgesetzt. Vor allem defensiv musste man weniger Gegentore hinnehmen, einzig die Offensive bleibt das Sorgenkind des Aufsteigers.

Ohne gelernten Stürmer schiesst man wenig Tore

Mit Thomas Knöpfel spielte in der Sturmspitze in beiden Spielen ein gelernter Mittelfeldspieler. Die Kreativität und Effizienz lässt deshalb auch nach dem Thalwil-Spiel zu wünschen übrig. Einzig Neuzugang Ensar Hajrovic vermochte offensiv mit viel Spielwitz zu überzeugen.

Das bestätigt auch Ex-Gossau und aktueller Uzwil-Spieler Michel Lanker: «Wir haben uns vom ersten zum zweiten Spiel stark gesteigert. Wir konnten gegen Thalwil mithalten und haben in der zweiten Hälfte nur wenige Chancen zugelassen. Offensiv müssen wir aber noch selber mehr Chancen erarbeiten und auch deutlich effizienter werden.»

Trotz des schlechten Einstiegs in die Meisterschaft blickt Lanker positiv in die Zukunft. «Es braucht noch einiges, aber wenn wir die Automatismen und geforderten Details verbessern können, dann ist jeder Gegner in Reichweite.»

Das Verlieren wieder erlernen

Nach einer Saison ohne Niederlage in der 2. Liga interregional müssen die Uzwiler wieder lernen, Spiele zu verlieren. «Wenn man so lange nicht mehr verloren hat, drückt das natürlich auch auf die Moral», gibt Lanker zu. «Aber im Derby gegen Gossau haben wir die perfekte Möglichkeit zu zeigen, was wir können.»

Für ihn persönlich und viele von der Mannschaft ist es ein besonderes Spiel. Neben Lanker haben auch weitere Uzwil-Spieler, darunter Thomas Knöpfel, Gossauer Vergangenheit. Für den FC Uzwil ist es der perfekte Zeitpunkt für ein Erfolgserlebnis. Ein Sieg im Derby gegen das starke Gossau und das Team von Armando Müller könnte endlich Fahrt aufnehmen.

Auch für Lanker könnte der erste Sieg der Saison vieles bewirken: «Wenn wir nicht nur spielerisch, sondern auch resultatmässig merken, dass wir in dieser Liga mitspielen können, dann können wir voll angreifen.» Gibt es allerdings eine weitere Niederlage am Samstag, könnte man schnell im unteren Tabellendrittel festsitzen. Das Spiel findet am Samstag um 16 Uhr auf der Sportanlage Buechenwald in Gossau statt.

«Weniger Fehler machen»: Wil U20-Trainer Fabinho will seine Defensive stabilisieren Mit sieben Gegentoren aus den ersten beiden Partien ist die zweite Mannschaft des FC Wil nicht gut in die Saison gestartet. Deshalb legt jetzt Trainer Fabinho das Augenmerk auf die Defensive: «Wir müssen defensiv weniger Fehler machen und unsere Leistung bringen, dann kommen die positiven Resultate automatisch.» Weiter sagt der Brasilianer: «Solange ich sehe, dass sich die jungen Spieler weiterentwickeln, bin ich zufrieden.» Spielbeginn ist morgen um 16 Uhr im Stadion Bergholz.