In der 2. Liga interregional begrüsste der FC Wil U20 den FC Bazenheid zum Regionalderby. In einem unspektakulären Spiel entscheidet der Bazenheid-Captain Mirco Jungblut mit seinem Tor in der zweiten Halbzeit die Partie. Bazenheid gewinnt 1:0 und kann nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder drei Punkte verbuchen.