REGION WIL/TOGGENBURG Trotz 17 Prozent gespartem Strom im Vorjahr beleuchtet Flawil die Strassen wieder länger – in vielen Gemeinden bleibt es aber länger dunkel Die Strompreise steigen auch im nächsten Jahr weiter an. Anders als im vergangenen Winter muss vorerst jedoch nicht mit einer Strommangellage gerechnet werden. Bezüglich der Handhabung der Strassen- und Weihnachtsbeleuchtung reagieren die Gemeinden der Region Wil/Toggenburg unterschiedlich darauf.

In den meisten Gemeinden wurden die Strassenlampen im vergangenen Jahr bereits um 22.30 oder 23 Uhr ausgeschaltet – dies soll sich mancherorts nun ändern. Bild: Urs Jaudas

Drohender Strommangel, steigende Energiepreise oder gar ein Notfallplan des Bundes – diese Stichwörter waren vor rund einem Jahr mit Blick auf den bevorstehenden Winter in aller Munde. Die St.Galler Kantonsregierung informierte über zahlreiche Massnahmen, um Strom zu sparen, und auch die Gemeinden der Region Wil und des Toggenburgs folgten diesen Bestimmungen vereint.

Unter anderem davon betroffen war die Handhabung der Strassen- und Weihnachtsbeleuchtung. Auf Letztere wurde vielerorts ganz verzichtet, bei der Strassenbeleuchtung erfolgte hingegen meist eine Ausdehnung der nächtlichen Ausschaltzeiten der Lampen.

Nun, da die Tage kürzer werden, rückt das Thema Strassenbeleuchtung erneut in den Fokus. Eine drohende Strommangellage ist dieses Jahr deutlich weniger akut. Wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, wechseln zwar die ersten Gemeinden daher zurück zum Normalbetrieb, vielerorts steht der Entscheid jedoch noch aus.

Flawiler und Zuzwiler Bevölkerung drängt auf längere Beleuchtungszeiten

Bereits einen Entschluss gefällt hat die Gemeinde Flawil. Wie im Mitteilungsblatt zu lesen war, entscheide man sich dazu, die nächtliche Strassenbeleuchtungszeiten wieder zu verlängern. Statt die Lampen wie bis anhin zwischen 23 und 6 Uhr auszuschalten, wird die Beleuchtung neu abends eine halbe Stunde später aus- und morgens eine halbe Stunde früher eingeschaltet.

Die Gemeinde schreibt: Durch die reduzierte nächtliche Strassenbeleuchtung habe sich gegenüber den Vorjahren «ein jährlicher Spareffekt von 17 Prozent oder von 34’200 Kilowattstunden erzielen lassen». Den Schritt zurück in Richtung des Normalbetriebes begründet die Gemeinde mit der aktuell deutlich entspannteren Energie-Versorgungslage. Zudem hätten die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zugenommen, welche eine Verlängerung der nächtlichen Strassenbeleuchtungszeiten wünschen würden.

Ähnlich scheinen dies auch die Bewohnerinnen und Bewohner aus Zuzwil zu sehen. Aufgrund einer Petition der FDP Zuzwil mit rund 160 Unterschriften hat der Gemeinderat zugestimmt, dass in Zuzwil die Lampen ab sofort wieder nur zwischen 0.30 und 5.20 Uhr ausgeschaltet werden. Dies schreibt die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt.

Langjähriges strom- und lichtsparendes Leuchtregime in Kirchberg

In den Toggenburger Gemeinden steht der Entscheid bezüglich einer möglichen Änderung des Strassenleuchtregimes noch aus. Bis anhin hat einzig Wildhaus-Alt St.Johann beschlossen, die Beleuchtungszeiten morgens und abends je um eine Stunde zu verlängern. Mosnang und Kirchberg hingegen wollen vorerst mit den letztjährigen Massnahmen weiterfahren. Wobei in Kirchberg im vergangenen Jahr gar keine spezifischen Massnahmen eingeführt worden seien.

So schreibt Sonja Schiess, Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde Kirchberg, auf Anfrage: In der Gemeinde werde seit 2016 bei den LED-Lampen ein strom- und lichtsparendes Leuchtregime angewendet. So könne nachts die Leuchtkraft auf 20 Prozent abgestuft gesenkt werden. «Wir werden die Entwicklung laufend beobachten und bei Bedarf weitere Massnahmen durchführen», so Schiess.

In den Gemeinden rund um Wil hält nebst Uzwil, Niederbüren, Münchwilen und Bettwiesen auch Degersheim bis auf weiteres an den bis anhin geltenden Bestimmungen fest. Wie Gemeindeschreiber Beat Stark auf Anfrage erklärt, habe man nie explizit ausgewertet, wie viel Strom effektiv gespart werden konnte durch die verkürzten Beleuchtungszeiten im vergangenen Winter. Die obengenannten Zahlen aus der Nachbargemeinde Flawil würden ihn aber positiv überraschen.

Beat Stark, Degersheimer Gemeinderatsschreiber. Bild: zvg

Bezüglich negativer Rückmeldungen zu den verkürzten Beleuchtungszeiten sagt Stark: «Diese gab es nur unmittelbar nach der Einführung der neuen Bestimmungen. Zwischenzeitlich hat uns mindestens gleich viel oder sogar mehr positives Feedback erreicht.»

Entscheid vielerorts noch ausstehend

Fast in allen Gemeinden noch ausstehend ist ein Entscheid hinsichtlich der diesjährigen Handhabung der Weihnachtsbeleuchtung. Einzig die Gemeinde Mosnang teilt mit, man werde voraussichtlich die Massnahmen des Vorjahres weiterziehen und die Beleuchtung erneut nur abends nach dem Eindunkeln bis 22.30 Uhr einstellen.

Auch in Bazenheid steht ein Entscheid bezüglich der diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung noch aus – im vergangenen Jahr wurde nur ein Drittel der Weihnachtssterne aufgehängt. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Region Wil haben sich die Gemeinden Flawil, Niederbüren und Uzwil zum Anbringen der Beleuchtung entschieden. In Uzwil und Niederbüren wird diese jedoch weiterhin in reduziertem Ausmass montiert. Der Grund dafür in Uzwil ist die anhaltende Grossbaustelle im Zentrum.