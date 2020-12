Grüne Kampfansage gegen die geplante Netzergänzung Nord: «Wir werden uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen»

Bis zum Ende der Vernehmlassungsfrist zum Agglomerationsprogramm (AP) der 4. Generation am 4. Dezember sind laut Anne Rombach 23 Stellungnahmen eingegangen. Zum Teil wurden gemeinsame Stellungnahmen verfasst, wie die Geschäftsführerin von Region Wil präzisiert. Die Gesamtzahl aller Stellung beziehenden Kantone, Gemeinden, Parteien, Verbände, Gruppierungen und Privaten beläuft sich daher auf 27. Die Stellungnahmen würden nun sorgfältig ausgewertet und in den zuständigen Gremien besprochen.

Die bislang kritischste bekannt gewordene Eingabe stammt von der Wiler Ortspartei der Grünen Prowil (siehe Haupttext). Vorstandsmitglied Sebastian Koller betont, die Partei sei nicht grundsätzlich gegen das Agglomerationsprogramm. Die Schaffung des Wirtschaftsgebietes Wil West mit eigenem Autobahnanschluss werde von den Grünen Prowil befürwortet. Aber das AP enthalte eine Reihe von Punkten, die der Anpassung an wichtige Erfordernisse hinsichtlich der Nachhaltigkeit bedürften.

Wie sieht man die Kritikpunkte bei der Regio Wil? Sowohl Anne Rombach als auch Regio-Wil-Präsident Lucas Keel sagen, für eine spezifische Stellungnahme seitens der Regio Wil zu den einzelnen Kritikpunkten und Forderungen der Grünen Prowil sei es in diesem Stadium zu früh. Zuerst müsse die Auswertung aller eingegangener Stellungnahmen erfolgen. Vorher könne die Regio Wil keine substanziellen Aussagen zu einzelnen Stellungnahmen machen. Diese müssten überdies zuerst von den zuständigen Gremien besprochen werden.

Wie geht es nun weiter? Der Lenkungsausschuss wird die Wünsche und Kritiken aus der Vernehmlassung prüfen und über die Aufnahme in das AP beraten. Der Vorstand der Regio Wil seinerseits wird das angepasste Werk neuerlich beraten und zuhanden von Gemeinden und Delegiertenversammlung verabschieden.

Das überarbeitete AP geht sodann im Frühjahr an die Gemeinderäte der Agglomerationsgemeinden sowie an die weiteren Gemeinden der Regio Wil zur Beschlussfassung (bis im April 2021). Die Delegiertenversammlung der Regio Wil verabschiedet das AP4 im Juni 2021. Und die Regierungsräte der Kantone Thurgau und St. Gallen tun desgleichen bis zum August 2021. Im September 2021 schliesslich wird das AP4 dem Bund zur Prüfung eingereicht. (hs)