Region Wil Eine Bühne für Einheimische: Zehn Bibliotheken laden zum «Umblättern» – meist mit Personen aus der Region Zum dritten Mal findet in der Region Wil die Veranstaltung «Umblättern» statt. Zehn Bibliotheken zwischen Aadorf und Zuckenriet laden im September zu verschiedenen Anlässen. Eine Übersicht.

Die Bibliotheken in der Region Wil fanden vor einigen Jahren zusammen, nutzen Synergien und organisieren gemeinsame Anlässe – dies unter dem Dach der Regio Wil. Da Bibliotheken nicht nur Begegnungsorte, sondern je länger je mehr auch Veranstaltungsorte sind, kamen die Verantwortlichen vor einigen Jahren auf die Idee, im September einen gemeinsamen Anlass zu organisieren.

«Umblättern» hiess die neue Veranstaltungsreihe. «Der September öffnet die Türen nicht nur in den Herbst, sondern auch zu den Bibliotheken», sagt Manuela Schöb von der Geschäftsstelle der Regio Wil.

Alle zwei Jahre, diesen September zum dritten Mal, entstand ein Programm mit zehn unterschiedlichen Anlässen in zehn Bibliotheken. Von Aadorf bis Zuckenriet werden in den kommenden 30 Tagen die Bibliotheken unter anderem für eine Lesung mit Peter Stamm (Aadorf), eine Bilderbuchlesung mit Daniel Fehr (Oberbüren), einen Japanischen Vormittag mit einem Manga-/Ikebana-Workshop (Wil) oder eine Lesung mit der Krimiautorin Petra Ivanov (Kirchberg) geöffnet werden.

Interessante Personen aus der eigenen Gemeinde

In der Region Wil hat es zahlreiche Personen, die Bücher schreiben, die Vorträge oder Workshops halten. Die Chance, regionalen Autorinnen oder Referenten eine Bühne zu bieten, die packten einige Bibliotheken beim diesjährigen «Umblättern». So liest in Wängi der einheimische Peter Richard, Inhaber von Winkler Richard Naturgärten, aus seinem Buch «Wege zum Naturgarten».

Im Monat September finden in den Bibliothek der Region Wil zehn verschiedene Anlässe statt. Bild: Zita Meienhofer

Auch in Eschlikon konnte ein Einheimischer engagiert werden. Unter dem Titel «Tatort Bücherkeller» erzählt der pensionierte Sekundarlehrer Bruno Schüepp Krimigeschichten. Die in Sirnach wohnhafte Sibylle Stör hält in der Bibliothek ihrer Wohngemeinde einen Impulsvortrag, um den Humor der Anwesenden wach zu kitzeln, und zeigt, wie der Humor bei Laune gehalten werden kann.

Ein Blick in die Bibliothek in der Gemeinde

Einen Autor aus der Nachbargemeinde, aus Uzwil, hat die Bibliothek Sproochbrugg in Zuckenriet eingeladen. Robert Singer hat bereits drei Krimis geschrieben. In der Sproochbrugg liest der Schulleiter der Primarschule Henau-Algetshausen aus seinem neusten Werk «Wer». Aus Wil stammen Steffi und Lui, eine Eventmanagerin und ein Journalist. In der Bibliothek Münchwilen erzählen sie von ihrer Reise im Camper durch Europa. 47 Länder wollen sie bereisen, 45 haben sie mittlerweile schon besucht.

Auch Esther Bigger wohnt in Wil. Die Kinderyoga-Lehrerin und Primarlehrerin wird in der Bibliothek Uzwil Kinder auf eine Fantasiereise mitnehmen. Mit passender Musik werden verschiedene Yogapositionen gelernt. In den zehn Bibliotheken wird demnach im September Unterhaltung, Wissenswertes und Spannung geboten. Zudem ist es eine gute Möglichkeit, die Bibliotheken in der Region oder in der eigenen Gemeinde kennen zu lernen oder noch besser kennen zu lernen.