Region Wil Die ersten Projekte sind bekannt: Verein 60plus nimmt seine Arbeit auf Im Beisein des Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder sowie des zuständigen Stadtrats Dario Sulzer wurde am Samstag der Verein 60plus Region Wil gegründet. Das Ziel: die Mitwirkung dieser Generation an der Gestaltung des Zusammenlebens.

Die Vorstandsmitglieder mit dem Co-Präsidium Ruth Grünenfelder und Werner Schweizer (vorne in der Mitte). Bild: PD

Rund sechzig Personen nahmen an der Gründungsversammlung des Vereins 60plus Region Wil teil. Sie trafen sich am Samstag in der Kantonsschule Wil. Stadtrat Dario Sulzer überbrachte Grussworte des Wiler Stadtrates und sagte: «Das ist ein wichtiger Tag. Ich freue mich auf spannende Ideen und erquickende Projekte.»

Auch der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder und Sirnachs Gemeinderat Thomas Hafner nahmen an der Gründungsversammlung teil, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zusammen mit dem Stadtrat will der neue Verein unter anderem das Altersleitbild der Stadt Wil Schritt für Schritt umsetzen. Mit dem Forum 60plus soll die Mitwirkung dieser Generation an der Gestaltung des Zusammenlebens in der Stadt Wil und den umliegenden Gemeinden verstärkt werden.

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder bei der Registrierung für den Verein. Bild: PD

Co-Präsidium und zehnköpfiger Vorstand

Bei Kafi und Gipfeli stimmten sich die Teilnehmenden auf die Gründung ein. Zahlreiche Beitrittserklärungen für den neuen Verein wurden ausgefüllt, und erste Gespräche fanden statt. Neben der Verabschiedung der Statuten stand in der Versammlung auch die Wahl des zehnköpfigen Vorstandes auf der Traktandenliste. Dem Vorstand mit dem Co-Präsidium von Werner Schweizer und Ruth Grünenfelder gehören zudem Andrea Köbeli, Bea Tröhler, Susi Wick, Rita Schmid, Emanuel Mosimann, Rolf Ott, Beat Steiger und Dani Wyler an.

Danach wurden erste mögliche Projekte vorgestellt, mit denen sich der neue Verein befassen wird. Dazu gehören alters-und lebensfreundliche Quartiere, Tavolata (gemeinsam kochen, essen und geniessen), Wohnen im Alter, sinnvolle Lebensgestaltung, Altersarmut. (pd)