Region Wil Der Sommeranlass als Auftakt zu einer heissen Phase für den Verein Wirtschaftsportal Ost Der Besuch des Köhlerfests war für die Mitglieder des WPO nach langer Zeit wieder einmal eine Gelegenheit für persönlichen Austausch. Gleichzeitig bildete er den Start einer ganzen Reihe an Veranstaltungen über den Sommer.

Der Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie mit Politikerinnen und Politikern ist ein Grundgedanke des WPO. Bild: PD

(pd) Der Sommeranlass des Wirtschaftsportals Ost (WPO) auf der Sirnacher Hochwacht heizte auf mehreren Ebenen ein: Die gut 30 Grad Celsius sorgten für eine natürliche Grundwärme, die Kohlen im Meiler intensivierten die Hitze und nicht zuletzt diskutierten die rund 70 anwesenden WPO-Mitglieder über heisse Themen. Es sei zu spüren gewesen, dass alle Gäste darauf gebrannt hätten, wieder einmal persönlich netzwerken zu können, heisst es in einer Mitteilung des Vereins.

Der persönliche Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie mit Politikerinnen und Politikern sei ein Grundgedanke der WPO-Veranstaltungen, der in jüngster Zeit leider viel zu kurz gekommen sei. «Es gibt doch nichts Schöneres, als einander wieder physisch zu sehen, sich auszutauschen und zu vernetzen und gemeinsam einen tollen Abend zu verbringen», sagte WPO-Präsident Hansjörg Brunner.

Die Geschichte des Köhlerns vermittelt

Gelächter hallte regelmässig durch das Festzelt des Köhlerfests – ein Indiz, dass auch die Geselligkeit zelebriert und nicht nur heisse Themen diskutiert wurden. Gehaltvoll waren auch die beiden Führungen von Claude Engeler und Willy Nägeli, welche den WPO-Mitgliedern die Geschichte und das Handwerk des Köhlerns erläuterten. In Kombination mit der eindrücklichen Hochwacht-Kulisse bildeten die Führungen eine Abwechslung zu den Gesprächen und dem Essen im Festzelt, wo Köhlersteaks mit Kartoffelsalat oder Gemüselasagne als Stärkung eingenommen wurden.

WPO nehme den Schwung des gelungenen Events mit und biete während des Sommers weitere Veranstaltungen für seine Mitglieder an, schreibt der Verein. Zum einen finden wie im letzten Jahr Ferienlunches statt. Zum anderen wird am 8. September ein weiterer Sommeranlass bei der Kindlimann AG in Tobel-Tägerschen durchgeführt. WPO zeige damit, dass das Fest auf der Hochwacht erst der Auftakt in einen heissen WPO-Sommer gewesen sei.